Francisco Meneghini adelanta el retorno de los juveniles a la pretemporada de la U

La era de Paqui Meneghini en Universidad de Chile comenzará tres días antes de lo presupuestado. Esto porque en un inicio, los jugadores estaban citados para este lunes 5 de enero y el entrenador decidió adelantar el inicio de la pretemporada azul para este viernes 2 de enero.

Claro que no serán los futbolistas del primer equipo los que tengan menos vacaciones, sino los integrantes de la cantera deberán retornar de su descanso el día mencionado para trabajar directamente con el estratega argentino.

“Necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar, que valoran estar en un lugar tan importante. No quiero que pase en este club -u otros- que vuelven a de préstamos a los 21, 22 o 23 años y ahí es cuando valoran y la posibilidad capaz ya pasó. Tienen que ganarse un lugar”, aseguró Meneghini.

La idea es que la generación 2005 sea la que busque su oportunidad de ser parte importante del plantel y pueda llenar al menos una de las variantes que está buscando el transandino: un extremo, dos delanteros 9 o incluso un arquero.

“Conoce muy bien a nuestros juveniles, pero entrenarlos es distinto. El pidió adelantar volver tres días antes con ellos para verlos en vivo, entrenarlos. Eso es una aptitud positiva”, alabó la medida el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

Aránguiz y Díaz serán los referentes de Meneghini. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La labor de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz

Meneghini no estará sólo en la adaptación de los juveniles en el primer equipo. El nuevo dueño del buzo estudiantil cree que Marcelo Díaz y Charles Aránguiz pueden cumplir un rol fundamental en la integración de estos valores y la proyección de sus carreras.

“En el caso de Charles y Marcelo son ídolos de club, que nos pueden transmitir al resto del equipo lo que significa estar acá, la potencia de este club, como digo, la historia de este club, sobre todo para los más jóvenes. Creo que van a ser muy importantes liderando el equipo en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos, en los momentos buenos, en los momentos malos, son referentes que uno siempre mira”, aseguró.

Luego agregó que “es muy importante el liderazgo, no solamente del técnico, sino también de los jugadores que tienen esa capacidad y una cosa creo que es muy importante para mí, que nuestros jóvenes, los que ya están en el plantel y los que aspiran a estar, valoren con quienes están compartiendo el plantel”.

Por último, Paqui concluyó que “un juvenil de la U, quizás 16 ó 17 años, que viene a entrenar con nosotros, tiene que estar consciente de que está entrenando con jugadores que han marcado la historia del club y la van a seguir marcando. Así que eso es un valor muy importante que tiene el plantel y quiero que los chicos que vengan a participar lo tengan muy presente”.