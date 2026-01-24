SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Paqui debuta en la U: la formación probable del equipo de Meneghini para enfrentar a Universitario en la Noche Crema

    Universidad de Chile jugará este sábado en Lima, en el primer partido de Francisco Meneghini al mando del equipo. El plantel viaja con todos sus refuerzos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Paqui debuta en la U: la formación probable del equipo de Meneghini para enfrenar a Universitario en la Noche Crema.

    Universidad de Chile tiene definido su desafío. El equipo de Francisco Meneghini tendrá su primer partido de 2026. El cuadro azul viaja a Perú para enfrentar a Universitario de Deportes en la Noche Crema, compromiso que marcará el estreno de Paqui como director técnico azul. Claro que no se trata de un encuentro oficial. Eso se verá el viernes 30 de enero, ante Audax Italiano en la Liga de Primera.

    El duelo amistoso se disputará este sábado, a las 22:45 horas, luego de que quedara suspendido el amistoso ante Racing Club producto de los incendios que afectaron a Concepción.

    Para el duelo en Lima, el cuerpo técnico ya trabaja con una formación probable que sería la primera alineación del ciclo Meneghini. En el arco estaría Christopher Toselli, considerando la baja de Gabriel Castellón, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión. Esta situación permitió la inclusión del arquero juvenil José Alburquenque en la nómina.

    En defensa, la U va con Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni. En el mediocampo aparecen Charles Aránguiz, Lucas Romero y Javier Altamirano, mientras que en ofensiva asoman Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Assadi.

    Una de las novedades es la presencia de Marcelo Díaz en la lista de citados, luego de superar una cirugía en el talón. El volante ya se encuentra disponible para el inicio de la temporada. Además, el plantel se trasladó a Perú con todos los refuerzos incorporados para este año. Meneghini contará con Vargas, Romero, Rivero y Lucero, de los cuales tres serán titulares ante Universitario.

    El partido ante el cuadro crema será la primera prueba del nuevo cuerpo técnico y una instancia de evaluación para el plantel de cara al inicio oficial de las competencias de 2026.

