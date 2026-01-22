SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La advertencia de históricos del fútbol chileno a la U: “Sería una locura que jueguen juntos Vargas, Rivero y Lucero”

    La magnitud de los delanteros fichados por Universidad de Chile abre el análisis sobre cómo debe jugar Francisco Meneghini. Para algunos referentes del balompié nacional, es imposible que se complementen los tres.

    Por 
    Christian González
     
    Julián Concha

    Universidad de Chile prepara la artillería pesada. Francisco Meneghini debe ajustar un ataque que tiene como objetivo marcar diferencias en todos los frentes. Eso sí, el mayor anhelo es la obtención de la Liga de Primera, certamen que es esquivo desde 2017.

    Con Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero en el plantel, los azules deben encajar las piezas para una ofensiva que originó la discusión sobre si es la mejor del fútbol chileno. No obstante, la magnitud de los nombres propios también genera dudas a la hora de alinearlos todos en una oncena.

    Por ejemplo, Roberto Reynero, histórico capitán de la U, analiza las opciones para encajar a los tres arietes: “Son nombres que dieron, en su plenitud, hace tres o cuatro años. Ahora, veremos si rinden, dónde los pondrán y si jugarán los tres al mismo tiempo. Si miramos el papel, Lucero, Rivero y Vargas juegan muy cerca del área. Habría que distribuir bien quién alimenta a quién y quién se tira más atrás. Ahí está la visión del técnico. Vargas puede ir un poco más atrás, de espaldas al arco. Lucero y Rivero son más de área. Hay que ver el nivel en que llegan, también”, aseguró.

    Para Jorge Aravena, la presencia de los tres tampoco es posible: “Hay que ver cómo el técnico de la U pretende jugar. Si va a poner a Vargas, Rivero y Lucero juntos. Creo que no caminarían, porque son jugadores de área. Tiene tres centrodelanteros. Sería una locura que los ponga juntos. Fue lo que pasó este año en la misma U. Terminó jugando uno y, a veces, dos. No tiene lógica. Dudo, incluso, de que vaya a usar a dos”, apuntó el zurdo.

    El Mortero fue quien catapultó a Vargas, en Cobreloa. “Eduardo ya no es del hace seis o siete años. Está golpeado. Jugar enganchado no es su fútbol, tampoco”, sostuvo.

    “Va más pensado en tener buen recambio”

    Osvaldo Hurtado valora positivamente los nombres, pero tampoco los ve jugando juntos, aunque asegura que se podrían acomplar: “No sé si es la mejor delantera, porque no sé si van a jugar juntos, pero a nivel de plantel es la más potente. Hay una combinación interesante, con Lucero, un tipo de harto poder de gol, que se asocia bien. Rivero es más potente, de área. Eduardo se puede acoplar muy bien. Puede jugar más hacia afuera, que es lo que más rédito le dio. Lucero, también. Tienen tres. En el fútbol nos hemos olvidado de que tienen que jugar los buenos. No es solo que cumplan”, indicó.

    “Yo jugué en todos los puestos. Y si hay que jugar en otro puesto, hay que jugar. Rivaldo tuvo que jugar de puntero izquierdo en el Barcelona. Y como tenía calidad, rindió”, puntualizó Arica.

    Para Jorge Contreras tampoco será posible que los tres jueguen al mismo tiempo: “Estamos hablando de tres jugadores que juegan en el mismo puesto. Va más pensado en tener buen recambio ante cualquier cosa. Agotamiento o lesión. De jugar los tres juntos, va a ser difícil. Tampoco indica que sea el equipo que mejor se potenció en el aspecto ofensivo, pero lo hace un equipo con aspiraciones por los nombres y la calidad”, señaló.

    “Es difícil decir que sea la mejor delantera. Hay que ver si los tres pueden ser efectivos juntos. Tienen que preparar jugadas. Los tres tienen características de definidores. No habla de un equilibrio. Hay que ver quiénes van a acompañar. Ahí puede estar la diferencia”, complementó el Coke.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalLiga de PrimeraUniversidad de ChileLa UJuan Martín LuceroOctavio RiveroEduardo VargasFrancisco Meneghini

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

