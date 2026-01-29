Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

Más de 3.200 hinchas de Universidad de Chile recibieron una mala noticia a solo días del estreno de la temporada 2026. Este lunes el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió aplicar un castigo a los fanáticos azules que estuvieron presentes en el sector de galería norte en el último partido disputado en el estadio Santa Laura contra Coquimbo Unido, por el lanzamiento de fuegos artificiales y colocación de lienzos no autorizados.

Un día después, Marcelo Díaz tomó la palabra para criticar la decisión. “A mí lógicamente me parece malo que se haya sancionado a nuestros hinchas. Si fue ese el hecho, jugaríamos todos los partidos sin hinchas a lo largo de Chile. Me llama la atención que sea la U al que le ponen una sanción, eso está muy mal”, dijo.

“Yo como capitán de la U siempre voy a defender a los hinchas, siempre voy a querer que estén en el estadio. No son todos los hinchas los que han hecho desmanes o los que han tirado ese artificio y se ven involucradas personas que no corresponden”, argumentó.

También apuntó directamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional: “La ANFP tiene que empezar a actuar de muy buena forma y de forma sensata. Acá creo que no está bien sancionar a tantas personas porque no han sido todas las personas que han hecho esos actos”.

“Comenzamos el año de una forma que a mí no me gusta y de la misma forma sigo diciendo que debemos cuidar la localía y la única forma es estar comprometido con el club, estar comprometido con nuestra hinchada y que seamos locales todo el año en el Nacional. No queremos que estas sanciones se vean reflejadas a lo largo del año. Estamos en contra de esta sanción y que recapaciten y que se quite lo antes posible”, cerró Díaz.

La respuesta de Milad

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió a responder las palabras de Marcelo Díaz, indicando que “los tribunales son totalmente autónomos, nosotros no tenemos incidencia en los tribunales”.

A su vez, remarcó que los integrantes de las salas del Tribunal de Disciplina “son elegidos por los mismos clubes”.

Ahora, Universidad de Chile debe continuar preparándose para el inicio de la temporada 2026 de la Liga de Primera. Los azules serán protagonistas del duelo inaugural de este viernes cuando enfrenten a Audax Italiano a partir de las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

Los incidentes que provocaron el castigo

Los hinchas de la U llegaron hasta el estadio Santa Laura para el último partido como locales con varias formas de mostrar su descontento. Un lienzo gigante que se colgó en el sector norte del estadio decía: “En Chile la fiesta es un delito. No más derecho de admisión”. En tanto, en otro se lía: “Dirigente ineptos”.

Además, a estas manifestaciones se sumó la entonación de cánticos durante varios momentos de la tarde en contra de la dirigencia de Azul Azul.

Sin embargo, lo más tenso ocurrió en el minuto 13 del partido ante los Piratas. También desde el sector norte, barristas de la U lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendo. La acción duró más de cinco minutos, instantes en los que el juez Diego Flores prefirió detener las acciones para que los futbolistas no corrieran peligro.