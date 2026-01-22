“No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia.

Una intensa discusión se vive en Argentina por la partida de Felipe Loyola. El mediocampista chileno, y una de las figuras recientes de Independiente de Gustavo Quinteros, deja el fútbol argentino para incorporarse al Pisa de Italia mediante un millonario préstamo. La decisión provocó una dura reacción de la prensa trasandina, en medio del complejo presente deportivo del club que lucha por la parte baja de la Serie A.

La operación económica demuestra la fuerte apuesta del club italiano. Loyola llegó al Pisa mediante un una cesión cercana a los 1.9 millones de dólares, con una obligación de compra que rondaría los US$ 7.5 millones, cifras poco habituales para una institución que busca desesperadamente evitar el descenso.

Un duro ataque

Uno de los análisis más frontales y punzantes provino del periodista argentino Juan Carlos Pasman. En su intervención como panelista en DSports, el comunicador arremetió contra el chileno formado en Colo Colo, poniendo en duda las motivaciones profesionales detrás del traspaso: “Que un jugador quiera irse de Independiente, el Rey de Copas, al Pisa de Italia que es penúltimo. Que diga que es un crecimiento, es un pesetero. No entiende nada de fútbol”, disparó.

Ademas Pasman profundizó su crítica recordando las expectativas que rodearon al chileno en mercados anteriores: “Un jugador que supuestamente quería ir al Bayern Múnich termina yéndose a un equipo que ganó un partido en más de veinte y pelea el descenso. No se entiende”, agregó, reflejando el sentir de parte del argentino.

¿Qué dicen desde Italia?

La prensa local del país europeo ya anticipa que la adaptación del volante chileno será inmediata. Su debut podría darse en un escenario de máxima exigencia, nada menos que ante el Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza.

@independiente

Mientras el Pisa deposita grandes expectativas en su incorporación, Independiente comienza a asumir la salida de uno de sus futbolistas más regulares de la última temporada, en un traspaso que divide opiniones.