    El Deportivo

    Su primer festejo en Europa: el gol de Felipe Loyola no alcanza para evitar la derrota del Pisa ante el Milan

    El chileno marcó su primer tanto en la Serie A, en la caída por 2-1 ante el conjunto lombardo. Minutos antes había cometido un penal.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El Pisa no logra despegar. Felipe Loyola, que fue titular y jugó todo el encuentro, anotó su primer tanto en el fútbol europeo. Sin embargo, el gol, que significó el empate transitorio, no alcanzó para evitar la derrota por 2-1 ante el Milan.

    El chileno había pasado de villano a héroe, ya que había cometido un penal. Eso sí, la pena máxima había sido desperdiciada por Niclas Füllkrug.

    Loyola se estrenó en las redes en la Serie A, aunque no le alcanzó para obtener su primera victoria. El exjugador de Independiente hizo su debut oficial hace poco más de dos semanas. En ese tiempo, ha disputado cuatro partidos sin conocer la victoria, acumulando tres derrotas y apenas una igualdad.

    De villano a héroe

    Hubo pocas acciones en el comienzo. Fue un inicio lento, de estudio. El Pisa no tuvo problemas para ceder la posesión y replegarse. El Milán asumió el control, pero le fue imposible superar la zaga. El equipo del chileno se plantó de gran manera en defensa, cerrando los espacios. Prácticamente no recibió daño.

    Loyola, en tanto, se ubicó por delante de una línea de tres como interior derecho. Se le vio activo, pidiendo constantemente la pelota. Estuvo efectivo en sus pases, además de salir bien parado en diferentes acciones defensivas. La intensidad y despliegue, característicos en él, se hicieron notar, apareciendo en diferentes sectores

    Y si bien el Pisa logró cerrar los espacios, no consiguió generar en ofensiva. Prácticamente no profundizó. Para remate, el Milán marcó en la única oportunidad clara que tuvo. Athekame desbordó y sacó un ajustado centro al área chica. Ahí arremetió Ruben Loftus-Cheek, que se desprendió de su marca y anotó de cabeza.

    El Milan parecía dar el golpe de gracia en el inicio del complemento. Adrien Rabiot (47′) recibió al borde del área y, de primera, anotó de volea. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa de Füllkrug.

    Pese a la victoria, el alemán terminó siendo uno de los villanos del conjunto lombardo. Loyola cometió un penal que pudo aumentar la ventaja para la visita. En su afán por recuperar, realizó una innecesaria entrada contra Pavlovic, que venía entrenado al área y era apurado por otro jugador del cuadro local. No obstante, el ariete alemán intentó ajustar el remate, pero la pelota impactó en el vertical y se fue. Se salvó el Pisa y el futbolista nacional.

    El cuadro del chileno comenzó a crecer y se animó. Asumió más protagonismo y salió en busca del empate. Poco a poco se fue aproximando al área del Milan, mientras que Loyola se erigiría como figura.

    El volante tuvo su revancha y anotó el empate para el Pisa. Apareciendo por izquierda, capturó un mal despeje de Pavlovic y remató al segundo palo. Gran definición para anotar su primer tanto en el fútbol europeo.

    Sin embargo, Luka Modric (85′) respondió con un golazo, evitando un heroico empate para la escuadra del chileno. El croata recibió fuera del área, buscó una pared, encaró y definió con calidad por por sobre el portero. En el cierre, Rabiot se fue expulsado por doble amarilla.

    El Pisa es uno de los firmes candidatos para perder la categoría. Con esta derrota, se ubica en la penúltima posición de la Serie A, con 15 unidades, las mismas que el Hellas Verona, último de la tabla pero con un partido menos.

