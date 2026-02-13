De villano a héroe: Felipe Loyola le anota al Milan por el Pisa minutos después de cometer una infracción penal.

Felipe Loyola se vestía de héroe en el Pisa. El volante chileno empata el partido de su escuadra ante el Milan. En su primera titularidad, el ex Independiente ha sido protagonista del encuentro. A los 56 minutos parecía ser el villano de la jornada, al cometer una infracción penal. Sin embargo, el fallo de Niclas Fullkrug le dio un segundo aire al equipo local.

En ese contexto, el otrora jugador de Huachipato hizo gala de su capacidad física y apareció en el área para capturar una segunda pelota en el área y empatar el enfrentamiento cuando el cronómetro marcaba 71′. El chileno suma su primer gol en Italia. Lo hace ante uno de los elencos más grandes de Europa.

El partido parecía cuesta arriba para el Pisa. A los 39 minutos, Ruben Loftus-Cheek abrió la cuenta para el Milan y encaminaba el duelo para la visita. En el complemento cambió el trámite. Aun así, en la agonía, Luka Modric adelantó a los rossoneros. La escuadra del mediocampista nacional está enfocada en la lucha por la permanencia en la Serie A.