Exministros Eyzaguirre y García y agenda de ministro Quiroz: “Si hace una política fiscal muy contractiva, la economía se le va a hundir”

El exministro durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, Nicolás Eyzaguirre, no ve viabilidad en la agenda fiscal del exministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El economista no ve viabilidad de una caída del gasto público en las cifras que busca el ministro Quiroz por la presión que genera en la economía, tanto global como local, la guerra en Irán.

“Esto está comenzando, lamentablemente”, dijo Eyzaguirre en conversación con radio Cooperativa sobre el futuro del conflicto y sus consecuencias.

Según el exministro de Hacienda, la guerra en Irán “está comenzando, porque no se va a despejar el problema del estrecho de Ormuz (donde circula más del 20% del crudo del mundo y otros productos) (...) Esto va a terminar con Irán teniendo control y cobrando un peaje con el petróleo más caro”.

Sobre los efectos del escenario que plantea, Eyzaguierre destacó los efectos de un petróleo más caro. “Vamos a tener una economía mundial que se va a desacelerar y a mí no me impresionaría que este año tengamos territorio negativo”.

“Aquí el shock del petróleo va a ser uno de todos los elementos negativos que vamos a recibir desde afuera como chilenos”, comentó.

Ante este contexto, el exsecretario de Estado lanzó una advertencia al ministro Quiroz, que en lo fiscal tiene una agenda de reducir el gasto del Estado.

“El ministro Quiroz va a tener que comenzar a revisar qué va a hacer con la política fiscal. Con este shock de oferta, con la inflación para arriba y el Banco Central que no va a poder bajar la tasa de interés, si hace una política fiscal muy contractiva, la economía se le va a hundir”, dijo.

Además, Eyzaguirre sostuvo que la necesidad de pausar el ajuste fiscal que busca el ministro Quiroz sería inevitable.

El exministro durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, Nicolás Eyzaguirre. MARIO TELLEZ

“Eso no se puede hacer porque la economía se te va para abajo. Tienes que ir calibrando. Él va a tener que ir calibrando. Se va a dar cuenta inmediatamente, en la medida en que los Indicadores Mensuales de Actividad Económica (Imacec) comiencen a ser malísimos. Va a tener que pausar un poquitito su política fiscal”, dijo.

El economista también calificó de “absurda” la discusión sobre el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) o la caja fiscal.

“Un mes entran (recursos por) endeudamiento, otro mes te bajan la caja porque tienes que pagar deuda, pero eso no refleja la fortaleza del fisco. Eso lo refleja el riesgo país, las tasas de interés a las cuales se venden los bonos soberanos, que son tan bajas como en Estados Unidos, perdón, como en Inglaterra o como en Australia”, comentó.

Mirada de Álvaro García

Por su lado, el exministro durante los gobiernos de la Concertación y biministro en la administración del expresidente Gabriel Boric, Álvaro García, comentó que existe un problema estructural del gasto público.

De esta forma, García comentó, en entrevista con Radio 13C, que no ve con buenos ojos la reforma tributaria del Ejecutivo, que apela a bajar los impuestos a las empresas y generar mayor inversión y crecimiento.

El exbiministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“No espero que la tasa de crecimiento de inmediato crezca y, por lo tanto, compense la disminución en los ingresos fiscales, que es uno de los grandes problemas que tenemos que va a generar la reducción tributaria”, dijo la exautoridad.

García comentó que es adecuado reducir los impuestos a las empresas en el contexto de asemejarse a la realidad tributaria de otros países, pero que “debe ser compensado con otro impuesto, de manera de asegurar la recaudación fiscal que el país necesita”.

Respecto a la discusión sobre la caja fiscal, García dijo que sería solo “una confusión”. “El que haya caja un mes o no haya caja un mes y si hay al siguiente, no es determinante lo que importa, que es el gasto público”, dijo.

Cuentas de la luz y bencinas

Otro de los temas que abordó fue la decisión del Ejecutivo de postergar el alza de las cuentas de la luz, que se debía realizar en abril por motivo de pagar la deuda que se fue acumulando por congelar el precio de la tarifa eléctrica desde 2019 hasta 2024.

El extitular de Energía comentó que el plan de la administración pasada era que el “60% iba a pagar el incremento tarifario, que es una deuda que los chilenos fuimos adquiriendo a través del tiempo; nuestra propuesta era que se evitara que eso afectara a la población más vulnerable (el otro 40%) y existían los recursos fiscales para hacerlo”.

“No implicaba mayor gasto fiscal porque el incremento en recaudación que generaba el alza tarifaria compensaba el subsidio que estábamos proponiendo. Las nuevas autoridades optaron por no tomar esta propuesta y señalan que están estudiando una nueva alternativa”, agregó.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Sobre su juicio de la decisión del Ejecutivo, el exministro comentó que “durante todo ese tiempo que están estudiando, la deuda sigue subiendo y, por lo tanto, lo que van a tener que pagar los chilenos va a ser más que lo que habrían pagado ahora”.

Mientras que, en relación con el alza de las bencinas, el exministro estimó que había otras opciones. “Yo hubiera mantenido el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) durante un tiempo, pero hubiera aprovechado ese tiempo para modificar el sistema hacia un subsidio más focalizado y, por lo tanto, con menor costo fiscal”.

“Si uno mira el resto del mundo, prácticamente todos los países aplicaron algún tipo de instrumento que evitara un alza tan significativa como la que tuvimos”, añadió.