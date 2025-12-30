La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

La UC sigue afinando detalles para su versión 2025. A horas del término de año y a pocos días del comienzo de la pretemporada, Cruzados alcanzó un acuerdo con Clemente Montes para sellar su continuidad en el elenco precordillerano, según pudo saber El Deportivo.

El ariete ha sido una pieza clave para Daniel Garnero. En 2025 anotó seis goles y dio dos asistencias en 34 partidos. Desde el cambio de entrenador, se transformó en un agente vital en el ataque estudiantil. En total, acumula 126 duelos en la UC, con 15 anotaciones.

Hace algunas semanas, el delantero de 24 años había hablado de sus metas en Universidad Católica. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”, apuntaba.

“Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo. Pero hay que estar tranquilo”, dijo en esa oportunidad.

También abordaba la posibilidad de jugar la Copa Libertadores: “Hace mucho tiempo que no juego ese campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

La renovación de Montes se suma a los movimientos en el plantel de la UC. Hace algunas semanas aseguraron las continuidades de Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Cristián Cuevas y Darío Melo. También se reforzaron con Jimmy Martínez, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Justo Giani. Claro aún faltan definir otras situaciones en la plantilla estudiantil, como la continuidad de Eduard Bello.