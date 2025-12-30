SUSCRÍBETE POR $1100
    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    El exDT de la Roja aborda las diferencias entre las metodologías antiguas y lo que se utiliza actualmente en los cuerpos técnicos.

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”. . Por Photosport

    Ricardo Gareca realiza una reflexión sobre su presente como DT. Durante una visita a la escuela de formación de entrenadores Maradona-Menotti, el Tigre se refirió a las nuevas vertientes que han aparecido en la dirección técnica en el fútbol. El estratega argentino planteó que el volumen de información que hoy rodea al fútbol puede terminar por dificultar el trabajo y el rendimiento de los equipos.

    “Se está instalando demasiada información en el fútbol. A mí me fue mejor y he ganado más cuando he sido más simple. Cuando he querido demostrar variedad, más me he complicado”, reconoció. Una frase que deja en claro que se siente más cómodo con las antiguas escuelas de entrenadores

    En su intervención, Gareca sostuvo que no se trata de cuestionar, sino de marcar su propia postura sobre la actividad. “Cada uno con su metodología, pero yo estoy contando la convicción que tengo yo del juego. No digo que sea malo, pero hay que ver la variedad y la cantidad de lo que se pueda utilizar”, señaló.

    El entrenador insistió en que el exceso de recursos y herramientas en los entrenamientos no siempre se traduce en el rendimiento dentro de la cancha. “Yo creo que esto de tanta información, de tantos conos y líneas, yo no sé si es bueno. En definitiva, después cuando jugás, en el campo de juego, eso no está, ¿viste? El campo de juego está limpio. Es lo que tu juegas”, expresó.

    Las declaraciones se producen tras sus últimos pasos en selecciones y clubes, donde ha obtenido resultados negativos. Su etapa más reciente fue en la Roja, a la que dirigió en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026, sin lograr la clasificación. Antes, tuvo un segundo ciclo en Vélez Sarsfield, club del que se fue con un pobre 28% de rendimiento, sin lograr reeditar lo de su primer periodo en Liniers entre 2009 y 2013, donde obtuvo cuatro títulos.

