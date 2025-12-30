SUSCRÍBETE POR $1100
    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Las instituciones que componen la categoría emitieron un comunicado contra la ANFP, en la que advierten que tomarán duras medidas si Quilín no responde a sus demandas.

    Jorge Sánchez Leiva
    FOTO: Photosport.

    Un nuevo lío afecta al fútbol chileno. Esta vez es la Segunda División la que levanta la voz, descontenta por el calendario elaborado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

    Según un comunicado público que subieron a las redes sociales los 12 clubes participantes de la categoría, las instituciones se reunieron este lunes 29 de diciembre para establecer una postura conjunta y decidieron no presentarse al inicio de la temporada 2026.

    “Los clubes que conformamos la Segunda División hemos decidido, de manera unánime, no iniciar nuestra participación en el Campeonato 2026, mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de siete (7) meses”, sostuvieron.

    “Esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la Segunda División, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición (San Antonio Unido y Deportes Melipilla). La actual extensión del campeonato (nueve meses) compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los futbolistas profesionales”, agregaron las entidades como Deportes Osorno, Ovalle, Trasandino y otros.

    Los mismos que argumentaron que la “extensión artificial del campeonato pasado a nueve meses, llevó a escenarios difíciles de justificar en el fútbol profesional, como una detención cercana a un mes a mitad de temporada y la programación de apenas dos partidos mensuales durante largos períodos, desnaturalizando por completo la competencia”.

    Además, advirtieron advirtieron que “iniciaremos las acciones e instancias legales, administrativas y reglamentarias que correspondan, las cuales serán ejercidas y agotadas en su totalidad, con el objetivo de que esta legítima solicitud sea debidamente considerada”.

    Eso sí, los equipos involucrados aclaran que su postura no es irreversible y están abiertos a conversar para llegar a una solución que haga la competencia viable económicamente para ellos. “Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas. En ese contexto, esperamos que tanto la ANFP como el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo que permita resguardar la viabilidad económica de la división y la estabilidad laboral de quienes forman parte de ella”, expresaron.

