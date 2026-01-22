SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Arranca la liga argentina: las novedades y dudas que presenta la cuantiosa legión chilena en el fútbol transandino

    Este jueves, con cinco partidos, comienza el Torneo Apertura 2026. Hasta la fecha, la representación nacional cuenta a 18 futbolistas, luego de la partida de Pablo Galdames a España. El clásico de Rosario tomará otro tono, con Vicente Pizarro en Rosario Central y Gabriel Arias en Newell's. Mientras, Paulo Díaz no tiene lugar en River.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Williams Alarcón (Boca), Vicente Pizarro (Rosario Central), Gabriel Arias (Newell's) y Nicolás Guerra (Instituto).

    Paulatinamente, el fútbol oficial se está reanudando en esta parte del mundo. Argentina no es la excepción. Este jueves comienza el Torneo Apertura 2026, el primero de los dos campeonatos cortos que contempla la Primera División transandina, que tiene la friolera de 30 equipos. Una de las competencias más relevantes de la región es particularmente atrayente para el medio chileno por la numerosa legión nacional que juega al otro lado de la cordillera. Ya es una tendencia.

    Se trata de un campeonato que cuenta con un valor de mercado de 1.140 millones de dólares, según datos de Transfermarkt. En América, aparece después del Brasileirao y la MLS. Más allá de las vicisitudes que envuelven al balompié argentino, con las polémicas que han involucrado a la AFA y particularmente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, el torneo implica una oportunidad de crecimiento para los jugadores chilenos, lo que va de la mano con que el talento local ha llamado la atención en el país vecino.

    De cara al campeonato que arranca este jueves, con cinco partidos, casi una veintena de futbolistas conforman la legión de chilenos. Hasta la publicación de esta nota, son 18 los representantes nacionales, cifra que puede cambiar (ya sea en llegadas o salidas) toda vez que el libro de pases sigue abierto.

    Carlos Palacios y Williams Alarcón continúan en Boca Juniors. De los dos, es el canterano de Unión Española quien tiene más chances de ser titular en el esquema de Claudio Úbeda. El otrora zaguero, ex DT de Magallanes, fue confirmado como el entrenador de los xeneizes, luego de tomar el lugar del fallecido Miguel Ángel Russo. En el archirrival, el panorama es incierto para Paulo Díaz. Quien fuese erigido como el “káiser” de River Plate, ahora está totalmente relegado para la consideración de Marcelo Gallardo. En ese sentido, tiene abierta la puerta de salida en caso de una oferta. Díaz tiene contrato con los Millonarios hasta 2027.

    Independiente cuenta con Luciano Cabral y Lautaro Millán. Pablo Galdames dejó Avellaneda. Sin lugar en el Rojo, retorna a Europa. En específico, recala en el Burgos de la segunda división española. Quienes se mantienen en sus respectivos elencos son Claudio Baeza y Diego Valdés, en Vélez Sarsfield; Matías Catalán y Ulises Ortegoza, en Talleres de Córdoba; César Pérez, en Defensa y Justicia; Guillermo Soto, en Tigre; y Leonardo Gil, en Huracán.

    Carlos Palacios (Boca Juniors) y Paulo Díaz (River Plate). Archivo

    Las novedades de la legión chilena

    El clásico de Rosario tendrá un sabor especial este año, por la presencia de Vicente Pizarro, en Rosario Central, y Gabriel Arias, en Newell’s Old Boys. Con 23 años, el mediocampista formado en Colo Colo dio el salto al extranjero de la mano de Jorge Almirón, quien lo solicitó para reforzar a los Canallas. Pensando en la Selección, la oportunidad de crecimiento para ‘Vicho’ está a la mano.

    En el caso del portero, optó por no renovar con Racing luego de perder el puesto ante Facundo Cambeses. Si bien su nombre apareció en el radar de clubes chilenos, se quedó en Argentina y llegó a La Lepra. “Me encontré con un club que tiene un montón de cosas lindas y hay que ponerlo de pie nuevamente. Quiero formar un grupo que sea campeón. Mi mentalidad es la de tratar de llegar a fin de año con una nueva estrella en el escudo”, dijo Arias, en diálogo con TyC Sports.

    Mientras Brayan Cortés está en Argentinos Juniors, luego de su préstamo en Peñarol, dos jugadores de la U cruzaron la cordillera: Matías Sepúlveda, a Lanús, y Nicolás Guerra, en Instituto de Córdoba. El Tucu ya debutó oficialmente con el Granate, de Mauricio Pellegrino, por la Copa Argentina. Hay un retorno: el de Bruno Barticciotto a Talleres. Después de un paso por Santos Laguna, el delantero volvió a la T, donde tiene como técnico a Carlos Tevez.

    Hay dos casos especiales. Álex Ibacache y Lautaro Pastrán retornaron a Belgrano de Córdoba, luego de sus respectivas cesiones (en Everton y Liga de Quito, respectivamente). Sin embargo, ninguno está considerado por el Pirata para el primer equipo y cuentan con la puerta abierta para cambiar de club.

    Respecto a las salidas, la más sonora es la de Felipe Loyola, flamante incorporación del Pisa de Italia. La operación contempla un préstamo de seis meses, con un cargo de 1,3 millones de euros y un bono de 200 mil euros por objetivos, según detalló el Rojo. Además, Iván Morales no continúa en Sarmiento de Junín y Maximiliano Rodríguez volvió a Huachipato, tras su estadía en Platense.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLiga argentinaTorneo AperturaChilenos en el extranjeroVicente PizarroGabriel AriasBrayan CortésBruno BarticciottoCarlos PalaciosPaulo DíazFelipe LoyolaNicolás GuerraMatías Sepúlveda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Orellana aborda continuidad del Ministerio de la Mujer en próxima administración y afirma que “no es un capricho”

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Lo más leído

    1.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    2.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    3.
    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    4.
    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol

    5.
    La U se abre a la venta de Lucas Assadi: Azul Azul fija las condiciones para su transferencia en este mercado

    La U se abre a la venta de Lucas Assadi: Azul Azul fija las condiciones para su transferencia en este mercado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año
    Negocios

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?
    Tendencias

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido
    El Deportivo

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido

    “No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia

    Arranca la liga argentina: las novedades y dudas que presenta la cuantiosa legión chilena en el fútbol transandino

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno
    Cultura y entretención

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania
    Mundo

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    The Wall Street Journal afirma que Trump busca un “cambio de régimen” en Cuba para finales de año

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer