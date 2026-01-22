Arranca la liga argentina: las novedades y dudas que presenta la cuantiosa legión chilena en el fútbol transandino

Paulatinamente, el fútbol oficial se está reanudando en esta parte del mundo. Argentina no es la excepción. Este jueves comienza el Torneo Apertura 2026, el primero de los dos campeonatos cortos que contempla la Primera División transandina, que tiene la friolera de 30 equipos. Una de las competencias más relevantes de la región es particularmente atrayente para el medio chileno por la numerosa legión nacional que juega al otro lado de la cordillera. Ya es una tendencia.

Se trata de un campeonato que cuenta con un valor de mercado de 1.140 millones de dólares, según datos de Transfermarkt. En América, aparece después del Brasileirao y la MLS. Más allá de las vicisitudes que envuelven al balompié argentino, con las polémicas que han involucrado a la AFA y particularmente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, el torneo implica una oportunidad de crecimiento para los jugadores chilenos, lo que va de la mano con que el talento local ha llamado la atención en el país vecino.

De cara al campeonato que arranca este jueves, con cinco partidos, casi una veintena de futbolistas conforman la legión de chilenos. Hasta la publicación de esta nota, son 18 los representantes nacionales, cifra que puede cambiar (ya sea en llegadas o salidas) toda vez que el libro de pases sigue abierto.

Carlos Palacios y Williams Alarcón continúan en Boca Juniors. De los dos, es el canterano de Unión Española quien tiene más chances de ser titular en el esquema de Claudio Úbeda. El otrora zaguero, ex DT de Magallanes, fue confirmado como el entrenador de los xeneizes, luego de tomar el lugar del fallecido Miguel Ángel Russo. En el archirrival, el panorama es incierto para Paulo Díaz. Quien fuese erigido como el “káiser” de River Plate, ahora está totalmente relegado para la consideración de Marcelo Gallardo. En ese sentido, tiene abierta la puerta de salida en caso de una oferta. Díaz tiene contrato con los Millonarios hasta 2027.

Independiente cuenta con Luciano Cabral y Lautaro Millán. Pablo Galdames dejó Avellaneda. Sin lugar en el Rojo, retorna a Europa. En específico, recala en el Burgos de la segunda división española. Quienes se mantienen en sus respectivos elencos son Claudio Baeza y Diego Valdés, en Vélez Sarsfield; Matías Catalán y Ulises Ortegoza, en Talleres de Córdoba; César Pérez, en Defensa y Justicia; Guillermo Soto, en Tigre; y Leonardo Gil, en Huracán.

Carlos Palacios (Boca Juniors) y Paulo Díaz (River Plate). Archivo

Las novedades de la legión chilena

El clásico de Rosario tendrá un sabor especial este año, por la presencia de Vicente Pizarro, en Rosario Central, y Gabriel Arias, en Newell’s Old Boys. Con 23 años, el mediocampista formado en Colo Colo dio el salto al extranjero de la mano de Jorge Almirón, quien lo solicitó para reforzar a los Canallas. Pensando en la Selección, la oportunidad de crecimiento para ‘Vicho’ está a la mano.

En el caso del portero, optó por no renovar con Racing luego de perder el puesto ante Facundo Cambeses. Si bien su nombre apareció en el radar de clubes chilenos, se quedó en Argentina y llegó a La Lepra. “Me encontré con un club que tiene un montón de cosas lindas y hay que ponerlo de pie nuevamente. Quiero formar un grupo que sea campeón. Mi mentalidad es la de tratar de llegar a fin de año con una nueva estrella en el escudo”, dijo Arias, en diálogo con TyC Sports.

Mientras Brayan Cortés está en Argentinos Juniors, luego de su préstamo en Peñarol, dos jugadores de la U cruzaron la cordillera: Matías Sepúlveda, a Lanús, y Nicolás Guerra, en Instituto de Córdoba. El Tucu ya debutó oficialmente con el Granate, de Mauricio Pellegrino, por la Copa Argentina. Hay un retorno: el de Bruno Barticciotto a Talleres. Después de un paso por Santos Laguna, el delantero volvió a la T, donde tiene como técnico a Carlos Tevez.

Hay dos casos especiales. Álex Ibacache y Lautaro Pastrán retornaron a Belgrano de Córdoba, luego de sus respectivas cesiones (en Everton y Liga de Quito, respectivamente). Sin embargo, ninguno está considerado por el Pirata para el primer equipo y cuentan con la puerta abierta para cambiar de club.

Respecto a las salidas, la más sonora es la de Felipe Loyola, flamante incorporación del Pisa de Italia. La operación contempla un préstamo de seis meses, con un cargo de 1,3 millones de euros y un bono de 200 mil euros por objetivos, según detalló el Rojo. Además, Iván Morales no continúa en Sarmiento de Junín y Maximiliano Rodríguez volvió a Huachipato, tras su estadía en Platense.