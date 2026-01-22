SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Lo trataron de “baixinho”: Jorge Sampaoli pierde el control en Brasil tras burlas del técnico rival hacia su estatura

    El técnico argentino no soportó que su colega rival se mofara de su tamaño y tuvo que ser contenido por gente de su equipo para que las cosas no pasaran a mayores.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Sampaoli no aguantó las burlas del técnico rival.

    Escándalo en el fútbol brasileño. Jorge Sampaoli perdió toda compostura y se fue encima de su colega del equipo rival, en un duelo válido por el torneo estadual del Mineirao.

    Los hechos ocurrieron cuando terminó el primer tiempo y el marcador se encontraba igualado a un gol entre el local, América MG, y la oncena del transandino, Atlético Mineiro. El otrora entrenador de la Selección Chilena ya se encontraba ofuscado por un gol anulado a Hulk y comenzó a reclamar airadamente, pero todo se encendió cuando ambos estrategas iniciaron su camino hacia los vestuarios.

    El intercambio de palabras comenzó a subir de tono rápidamente y fue en ese entonces cuando Alberto Valentim realizó un gesto que no le gustó nada al casildense: el brasileño alzo su brazo derecho y se mofó de la estatura del nacido al otro lado de la cordillera. Según la prensa internacional, le gritó “baixinho”.

    Algo que reiteró en varias ocasiones, mientras que Sampaoli le respondía con todo y su rostro mostraba signos evidentes de la furia que sentía en ese momento. Miembros de seguridad y sus propios jugadores tuvieron que contenerlo y sacarlo, como pudieron del campo de juego del estadio Independencia.

    El descanso y la reanudación del cotejo calmaron los ánimos, pero no la frustración del hombre que le entregó el único título internacional a la Universidad de Chile, la Copa Sudamericana 2011, pues el marcador se mantuvo igualado hasta el fin del encuentro y con ello, el cuadro de Belo Horizonte sigue sin conocer victorias este año: lleva cuatro empates y el domingo recibe a Cruzeiro.

    Foto: Club Atlético Mineiro Pedro Souza

    Por lo mismo, Sampaoli ha declarado públicamente que necesita reforzar su oncena y uno de los apuntados para ello es el canterano de los azules, Lucas Assadi.Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no”, aseguró. Y para dejar más claro que el Galo no se ha rendido, agregó que “el mercado está abierto y estamos esperando soluciones, porque preocupa la falta de gol del equipo”.

    Sin embargo, lo ofrecido por su escuadra no ha cumplido con las expectativas que tiene el cuadro universitario y el propio jugador, por lo que la operación no ha llegado a buen puerto. “Lucas es un jugador muy importante para el proyecto deportivo, para Meneghini y para conseguir los objetivos. Nosotros contamos con él. Han llegado ofertas concretas, pero hasta ahora ninguna ha sido satisfactoria para todas las partes”, declaró el gerente técnico de los azules.

    Y luego concluyó que “el club lo valora en un monto y el jugador tiene ciertas aspiraciones económicas y deportivas. Entonces, para que se dé una salida, todas las partes tienen que estar de acuerdo”.

    Mira el minuto de furia de Jorge Sampaoli:

