SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo

    El técnico asegura que "eligió" al volante, pero no está solo en la competencia, ya que Gremio se metió a la pelea, según la prensa

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Assadi quiere partir, pero la U no lo dejará salir sin ciertas condiciones. Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Lo que parecía un caso cerrado, volvió a reabrirse el pasado fin de semana y Universidad de Chile sufre las consecuencias. Es que cuando habían logrado bloquear el interés del Atlético Mineiro por Lucas Assadi, el entrenador de los brasileños -Jorge Sampaoli- lanzó un nuevo contraataque.

    Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no”, aseguró el adiestrador argentino. Y para dejar más claro que el Galo no se ha rendido, agregó que “el mercado está abierto y estamos esperando soluciones, porque preocupa la falta de gol del equipo”.

    Y aunque en La Cisterna están escépticos con el interés de la escuadra de Belo Horizonte, porque no han ofertado lo que desean recaudar por el joven de Puente Alto y por la deuda que mantienen con Palestino, saben que el volante ofensivo no se resistirá al llamado del estratega que marcó los años más gloriosos de la U (Sampaoli era el técnico cuando los laicos obtuvieron la Copa Sudamericana en 2011).

    Assadi quiere marcharse. Y así se lo comunicó a su agencia de representación, Uno Sports, y a la plana mayor de la U. No obstante, Paqui Meneghini lo considera vital para su proyecto deportivo y el objetivo que le mandataron cuando asumió la dirección técnica que dejó vacante Gustavo Álvarez: ser campeón de la Liga de Primera.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Por lo mismo, el gerente deportivo Manuel Mayo habló con el jugador y le ofreció una extensión de su contrato, que termina en diciembre de este año, para que, al menos, se quede durante esta temporada. “Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante, desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo”, sostuvo el directivo.

    Sin embargo, ni siquiera eso garantiza la permanencia de Assadi en Santiago. Mineiro incluso sondea la idea de ofrecerle un anexo de contrato al joven de 22 años para que no firme la extensión y pueda arreglar todas sus condiciones cuando ya pueda negociar como jugador libre desde junio próximo.

    Por si eso fuera poco, Bolavip Brasil informó que Gremio está tras los pasos del habilidoso atacante y que está dispuesto a pagar el costo de su carta en una sola cuota. “Luís Castro (DT) ya aprobó su fichaje. Para vender a Assadi, el club chileno exige unos 5 millones de dólares (26,8 millones de reales). Estas cifras no están fuera del alcance del Gremio, y las negociaciones ya han comenzado”, publicó el medio citado.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLucas AssadiFútbolLiga de PrimeraBrasileiraoGremioJorge SampaoliAtlético Mineiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    La dura exposición del fiscal Garrido en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es un crimen de odio”

    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    Lo más leído

    1.
    Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”

    Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”

    2.
    Celebra la ANFP: Mega vence a Canal 13 y Chilevisión y se adjudica los derechos de TV de la Roja para el Mundial 2030

    Celebra la ANFP: Mega vence a Canal 13 y Chilevisión y se adjudica los derechos de TV de la Roja para el Mundial 2030

    3.
    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    4.
    Se reactivan las alarmas en la U: en Brasil revelan al gigante que va a la carga por el fichaje de Lucas Assadi

    Se reactivan las alarmas en la U: en Brasil revelan al gigante que va a la carga por el fichaje de Lucas Assadi

    5.
    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast
    Chile

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    La dura exposición del fiscal Garrido en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es un crimen de odio”

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones
    Negocios

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo
    El Deportivo

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Elche en un duelo clave por evitar el descenso en España

    No sigue con Horacio Matta: Alejandro Tabilo se queda sin entrenador en medio de un convulsionado inicio de temporada

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”