El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo

Lo que parecía un caso cerrado, volvió a reabrirse el pasado fin de semana y Universidad de Chile sufre las consecuencias. Es que cuando habían logrado bloquear el interés del Atlético Mineiro por Lucas Assadi, el entrenador de los brasileños -Jorge Sampaoli- lanzó un nuevo contraataque.

“Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no”, aseguró el adiestrador argentino. Y para dejar más claro que el Galo no se ha rendido, agregó que “el mercado está abierto y estamos esperando soluciones, porque preocupa la falta de gol del equipo”.

Y aunque en La Cisterna están escépticos con el interés de la escuadra de Belo Horizonte, porque no han ofertado lo que desean recaudar por el joven de Puente Alto y por la deuda que mantienen con Palestino, saben que el volante ofensivo no se resistirá al llamado del estratega que marcó los años más gloriosos de la U (Sampaoli era el técnico cuando los laicos obtuvieron la Copa Sudamericana en 2011).

Assadi quiere marcharse. Y así se lo comunicó a su agencia de representación, Uno Sports, y a la plana mayor de la U. No obstante, Paqui Meneghini lo considera vital para su proyecto deportivo y el objetivo que le mandataron cuando asumió la dirección técnica que dejó vacante Gustavo Álvarez: ser campeón de la Liga de Primera.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Por lo mismo, el gerente deportivo Manuel Mayo habló con el jugador y le ofreció una extensión de su contrato, que termina en diciembre de este año, para que, al menos, se quede durante esta temporada. “Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante, desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo”, sostuvo el directivo.

Sin embargo, ni siquiera eso garantiza la permanencia de Assadi en Santiago. Mineiro incluso sondea la idea de ofrecerle un anexo de contrato al joven de 22 años para que no firme la extensión y pueda arreglar todas sus condiciones cuando ya pueda negociar como jugador libre desde junio próximo.

Por si eso fuera poco, Bolavip Brasil informó que Gremio está tras los pasos del habilidoso atacante y que está dispuesto a pagar el costo de su carta en una sola cuota. “Luís Castro (DT) ya aprobó su fichaje. Para vender a Assadi, el club chileno exige unos 5 millones de dólares (26,8 millones de reales). Estas cifras no están fuera del alcance del Gremio, y las negociaciones ya han comenzado”, publicó el medio citado.