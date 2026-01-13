SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi

    La escuadra de O Galo emitió un comunicado oficial en el que responde a la opinión del presidente del club chileno, quien aludió a la deuda que los brasileños mantienen por el pase de Iván Román.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El traspaso del jugador Lucas Assadi de la U ha proviocado una polémica entre Atlético Mineiro y Palestino. FOTO: Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Las declaraciones cruzadas entre Palestino y Atlético Mineiro se han hecho más intensas en los últimos días. El foco principal de la controversia deuda que mantienen los brasileños con los de La Cisterna por el pase del defensor Iván Román.

    Y es que en la institución nacional no ha caído bien que los de Belo Horizonte negocien el traspaso de la estrella azul Lucas Assadi, mientras mantienen una cuantiosa cifra pendiente hace un año por el traspaso del zaguero central a la institución albinegra.

    “Me enteré que la U está vendiendo a Assadi a Atlético Mineiro por una cifra cercana a los US$ 5 millones. Este club mantiene una deuda vencida con Palestino por 1,5 millones de dólares, eso me parece un descaro”, advirtió Jorge Uauy, presidente del club de colonia.

    Asimismo, el mandamás de Palestino agregó que “el 30 septiembre de 2025, Atlético Mineiro debía pagar medio millón de dólares y ni siquiera se comunicó con nosotros para decir que no nos pagaría. El 30 enero vence la segunda cuota. La tercera vence el 30 abril”, explicó.

    Incluso, el timonel adelantó los pasos a seguir: “demandamos a Atlético Mineiro en la FIFA por el pago total ya que al estar vencida una cuota se acelera el pago”.

    Respuesta brasileña

    Atlético Mineiro no demoró en contestar a los dichos de Uauy. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el club negó cualquier conexión entre esta deuda y la negociación en curso con la Universidad de Chile por el mediocampista Lucas Assadi.

    “El Atlético aclara que existen negociaciones en curso para resolver un asunto financiero con Palestino, de Chile, y que esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile. El intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso, y no se corresponde con la realidad de los hechos”, aseguró el equipo albinegro.

    Las negociaciones entre la escuadra de Belo Horizonte y la U llevan varias semanas en cursos. Sin embargo, en este momento permanecen estancadas debido a las dificultades impuestas por el club chileno para llegar a un acuerdo, sobre todo, en las garantías económicas.

    Assadi es un jugador interesante, uno que despierta cierta consideración. Es un nombre que tenemos en la mesa. Puedo decir que Assadi está en la lista, es un jugador en el que estamos avanzado, pero está en la mesa”, adelantó hace unos días el director ejecutivo del fútbol de Mineiro, Paulo Bracks.

    Medios brasileños aseguran que los albinegros ofrecieron 2,5 millones de dólares por el pase del volante ofensivo, aunque la U esperan al menos de esa doble cantidad para dejarlo salir.

