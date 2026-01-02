SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Palestino sorprende al mercado: potencia la delantera con la llegada de César Munder

    El delantero, quien defendía a Cobresal, se transforma en el segundo refuerzo del equipo árabe.

    Christian González 
    Christian González
    César Munder, en el partido entre Cobresal y Colo Colo (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Palestino pone la sorpresa en el mercado. Los árabes anuncian a su segunda incorporación de cara a la temporada 2026. Si antes habían fortalecido el mediocampo, con el arribo de Sebastián Gallegos, ahora añaden una pieza en el ataque, con el fichaje de César Munder.

    El club de colonia anuncia la contratación del atacante, formado en Universidad Católica, quien registra un paso por Deportes La Serena, remarcando una cualidad específica. “Es veloz”, sostiene, a modo de darle la bienvenida.

    Palestino sorprende al mercado: potencia la delantera con la llegada de César Munder

    El atacante nacido en Cuba tiene 25 años y está plenamente consolidado. En la última temporada, marcó siete goles y aportó con dos asistencias a la campaña del equipo de Gustavo Huerta. En toda su carrera profesional, Munder ha jugado 177 compromisos, con 24 anotaciones y 13 cesiones.

    Con el equipo tricolor tendrá que asumir desafíos interesantes. Al margen de lo que contempla el calendario criollo, también deberá abocarse a realizar una buena campaña en la próxima Copa Sudamericana, en cuya instancia preliminar la escuadra de Cristián ‘La Nona’ Muñoz se medirá con Universidad de Chile. El entrenador es, por cierto, otra de las novedades: reemplazó en el puesto a Lucas Bovaglio.

    A la espera de la programación del calendario criollo, los árabes ya saben que se medirán con el equipo estudiantil el 4 de marzo. La serie es a partido único y la localía la ejercerán los dirigidos por Francisco Meneghini.

