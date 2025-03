“No se fue por plata”: las razones que justifican el fichaje de Iván Román en el Atlético Mineiro.

Iván Román fue presentado en el Atlético Mineiro. Luego de una veloz negociación, que involucró el pago de US$ 1,5 millones por el 50% de su pase, el defensor salió de Palestino al club brasileño y ya tuvo su primera rueda de prensa como futbolista del Galo. “Estoy muy contento, la camiseta es muy bonita, me queda muy bien yo creo. Estoy muy contento de llegar aquí, es un club muy grande, quiero ya empezar a entrenar con mis compañeros”, comentó de entrada.

El zaguero no se achicó al momento de presentarse. “Soy un jugador muy rápido, inteligente, me paro bien en la cancha, pero mi mayor virtud es que juego con el corazón siempre, me entregó 100% todos los partidos, y doy lo máximo por la camiseta, que va a ser la del Mineiro ahora”, señaló.

Su arribo al equipo de Belo Horizonte se cerró en cuestión de horas. Por lo mismo, varios de sus compañeros de profesión reaccionaron. Si bien en Palestino celebraron su fichaje, hubo otros como Arturo Vidal que cuestionaron su decisión. “Yo hubiese esperado un poquito más para ir se a Brasil. Allá es complicado. Ojalá la rompa entera. Conocí Brasil y la gente, y es complicado”, explicó el futbolista con pasos por Flamengo y Athletico Paranaense entre 2022 y 2023. “Me hubiese gustado que se fuera a Europa directo o a Argentina. Si hubiese esperado se hubiese ido a Boca por ejemplo”, aseguró Vidal.

En conversación con El Deportivo, David Fernández, su agente, revela los detalles que los llevaron a firmar en Brasil. De entrada, sin embargo, evita entrar en polémicas con Arturo Vidal. “No lo leí, ni lo escuché. No quiero entrar en polémicas con Arturo Vidal. Es un grandísimo jugador, con una gran carrera y es su opinión. En el caso de Iván, lo venimos trabajando hace mucho tiempo porque sabíamos que podía dar este salto. Está con sicólogo desde muy temprana edad, con neurociencia, trabajos complementarios. Esto no se da de un día para otro”, dice el representante de la empresa Next level sports.

Iván Román junto a David Fernández, su representante.

Fernández explica cómo se terminaron decantando por Atlético Mineiro. “Nosotros con Iván trabajamos desde los 13 años. Generalmente, a nuestros deportistas los tomamos en etapas muy incipientes. No nos saltamos procesos y nos preocupamos de ir quemando etapas”, revela. El propio jugador se sumó a los dichos de su agente. “Fueron muchas responsabilidades, pero estaba preparado, tengo un equipo de trabajo muy grande, que me prepara desde muy pequeño y, cuando me llegó la oportunidad, lo pude hacer bien en el fútbol profesional”, dijo.

En Palestino, al menos, el defensor cumplió un 2024 que fue ampliamente destacado. Su regularidad lo hizo notar a nivel sudamericano. A sus 18 años, el nacido en Pedro Aguire Cerda anotó 3.155 minutos entre el torneo local, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“No fue la primera oferta. Teníamos otra oferta del Sturm Graz, de Austria, entre varias más. Revisamos el proyecto que nos presentaban, cómo calzaba Iván y las proyecciones que podía tener dentro de un equipo. No se fue por plata a Brasil”, revela.

“Nuestra evaluación fue que Iván jugó muchos minutos en Chile. ¿Qué necesita para mejorar? Una competencia de nivel más alto, con un proyecto que lo ayude a adaptarse. No será titular de inmediato, pero tiene dos centrales que lo van a ayudar a mejor mucho. Tiene de compañero a Deyverson, a quien enfrentó en la Sudamericana y lo recibió muy bien. También lo conocen compañeros que enfrentó ahora en el Sudamericano Sub 20. Lo han recibido muy bien y eso lo ayudará harto”, complementa Fernández.

Para cerrar, el agente detalla que Román tomó la decisión de viajar junto a su familia a Belo Horizonte. “Acá en Brasil vivirá y comerá fútbol. Son estándar súper altos y no lo van a dejar solo en el equipo. He tenido reuniones con el equipo técnico, el equipo que estará detrás de Iván para ayudarlo en todas las aristas que conversamos”.