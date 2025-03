“Venimos de hogares rotos”: el polémico desahogo de Carlos Palacios con el que manda a callar a sus críticos en Boca Juniors

El viernes Boca Juniors venció por la cuenta mínima a Rosario Central en La Bombonera. El equipo de Fernando Gago marcha a sólo un punto de los líderes del Grupo A del fútbol argentino. Sin embargo, eso poco importa. Lo ocurrido hace una semana, en la sorpresiva eliminación Xeneize de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, es y seguirá siendo tema en el club.

De hecho, el mencionado duelo ante los Canallas se disputó en un tenso ambiente, con un DT fuertemente cuestionado y una hinchada que le dedicó intimidantes cánticos a su equipo en el reducto ubicado en La Boca: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar, y si no, no se la pongan, váyanse, no roben más”, se escuchó.

Palacios responde

Carlos Palacios no está ajeno a este problema. El ex Colo Colo fue titular en los dos compromisos ante Alianza Lima. Este lunes, como lo ha hecho en otras oportunidades en su carrera, utilizó sus redes sociales para responder a las críticas que han recibido en esta última semana.

A través de una historia de Instagram, publicó una imagen, la que contenía el siguiente mensaje: “Venimos de hogares rotos, de barrios e historias tristes. No estamos luchando para impresionar o competir con nadie. ¡Sólo queremos cambiar la historia para nosotros, nuestros hijos y ganar batallas!“.

Las palabras las musicalizó en la historia con parte de la letra de la canción ‘Antes y Después’, de Anuel AA.

“Para mí fue menos que Ander Herrera”

El formado en Unión Española, pese a ser uno de los más rescatables en el actual tormento por el que atraviesa Boca Juniors, igual ha sido blanco de críticas. Tal vez la más llamativa fue la de Mariano Closs, uno de los principales relatores argentinos de la cadena ESPN: “A mí me da la sensación de que hay halagos exagerados. El tiempo le va a dar la razón, porque se nota que es un gran jugador, pero me parece que los medios exageran (…) Yo no sé si es porque el Consejo lo trajo, que están todos enganchados con que Palacios tiene que ser la figura. Por lo pronto, para mí fue menos que Ander Herrera”.