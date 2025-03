Con un clima caliente en La Bombonera: el Boca Juniors de los chilenos le gana a Holan y calma (un poco) los ánimos

Era una prueba de fuego para Boca Juniors y, sobre todo, para Fernando Gago. Luego del fracaso que significó la eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores, en tanda de penales ante Alianza Lima, La Bombonera se iba a manifestar. Con los ánimos a tope, los xeneizes volvieron a festejar. Este viernes, venció 1-0 a Rosario Central, que dirige Ariel Holan, por la octava fecha del Apertura argentino.

La mayoría de las versiones emanadas por los medios deportivos transandinos daban cuenta de que ante los Canallas iba a ser el último partido de Gago con los bosteros. El exfutbolista está contra las cuerdas luego de claudicar en el camino rumbo a la fase grupal de la Libertadores, el gran objetivo del club y que conllevó un fuerte gasto en fichajes (aproximadamente 25 millones de dólares).

En la previa, el DT fue silbado por los hinchas, en el marco de un clima crispado y efervescente. De hecho, los forofos boquenses entonaron una canción con un fuerte mensaje: “Hoy vinimo' a ver a Boca, que en la Copa nos falló. Con la hinchada no se juega, la p... que lo p...”.

En medio de un contexto complejo, estaban los chilenos. Carlos Palacios, criticado en Argentina por su desempeño en la llave ante los peruanos, fue ratificado como titular. Por su parte, Williams Alarcón, quien anotó en la tanda contra la escuadra del Pipo Gorosito, fue al banco de suplentes.

El canterano de Unión Española fue alineado en la posición de enlace, detrás de los delanteros Edinson Cavani y Milton Giménez. El ex Colo Colo contó con algunas oportunidades de cara a portería, como en los 21′ cuando sacó un remate colocado y el balón dio en un poste. Hacia el final del primer tiempo, encabezó un contragolpe y asistió a Ander Herrera, quien no definió bien.

Boca llegó al 1-0 en los 9 minutos con el tanto de Giménez, mediante un cabezazo tras un rebote del portero Jorge Broun (ex Antofagasta) ante un disparo de Carlos Palacios. La ventaja pudo perfectamente ser más amplia antes del descanso, pero Cavani no estuvo fino. Tal como contra Alianza.

El cuadro azul y oro era más que el Central de Holan, sin ser avasallador. En el complemento tuvo a la mano el 2-0 gracias al chileno Palacios, quien efectivamente convirtió tras un pase de Cavani. Pero la acción se anuló por fuera de juego del uruguayo. La jugada fue revisada en el VAR y se ratificó el off side del ex PSG, quien no atraviesa por un buen momento.

En los 62′ se terminó el partido de la Joya, reemplazado por Williams Alarcón. Boca necesitaba reforzar el medio, toda vez que el cuadro rosarino estaba emparejando las acciones y manejando el balón. El duelo se fue abriendo y las opciones de goles estaban en ambos arcos. Incertidumbre total en el desenlace.

Finalmente Boca se quedó con los tres puntos y baja, en parte, el ruido que se generó tras el tropezón copero. Se instala en el primer lugar del grupo A del Torneo Apertura con 17 puntos.