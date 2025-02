“Me parece que los medios exageran”: Carlos Palacios suma cuestionamientos en medio de la crisis de Boca Juniors

Carlos Palacios vive días complicados. Llegó a Boca Juniors como figura. Sus primeras actuaciones le valieron múltiples elogios, sin embargo, las últimas presentaciones del cuadro xeneize lo llevan a ser criticado. Hace algunas jornadas tuvieron una bochornosa eliminación en la Copa Libertadores, ante Alianza Lima. Tras el encuentro ante el cuadro peruano, nadie se salva. El entrenador Fernando Gago perdió el respaldo de la directiva y los refuerzos son apuntados.

En la cadena ESPN, por ejemplo, el famoso relator Mariano Closs apuntó sus dardos al formado en Unión Española. “A mí me da la sensación de que hay halagos exagerados. El tiempo le va a dar la razón, porque se nota que es un gran jugador, pero me parece que los medios exageran”, comentó el comunicador. Sus críticas fueron más allá. “Yo no sé si es porque el Consejo lo trajo, que están todos enganchados con que Palacios tiene que ser la figura. Por lo pronto, para mí fue menos que Ander Herrera”, dijo.

Carlos Palacios pasó de los elogios a las críticas en Argentina. (Foto: @carlitospalaciiosss)

El periodista también se refirió a las complicaciones que el chileno ha evidenciado durante los últimos encuentros. “El otro día lo tocaron y salió de la cancha con dolor. Ayer, 10 minutos antes del cambio, se notaba que no podía levantar. Así que algún problema físico tiene este chico”, apuntó.

Críticas múltiples

Parte de la prensa transandina le va soltando la mano al ex Colo Colo. Sobre todo luego del encuentro ante Alianza Lima. “Básicamente, estuvo ausente en el partido -hasta ahora- más importante del 2025. Flojisimo lo del chileno”, lanzaron en TyC Sports. En Olé fueron un poco más positivos con la apreciación de su actuación, pero tampoco conformó. “Arrancó bien, muy participativo. Pero se fue quedando y jugando cada vez más lejos del arco rival. Sin peso ofensivo. Muy cansado, dejó la cancha a los 32′ ST por Velasco”, señalaron.

“Flojo partido. Alianza Lima lo controló bien y esta vez no aportó conducción ni desequilibrio. El chileno quedó en deuda”, escribieron en El Día.

La crisis en Boca provoca que algunos nombre comiencen a rondar la Bombonera para reemplazar al cuestionado Fernando Gago. Uno de los mencionados en Argentina es Jorge Sampaoli, quien está libre luego de su polémica salida del Rennes. Claro que el país transandino el exestratega de la Roja tiene un perfil polémico y sus últimas experiencias son un tema. El eventual recibimiento del plantel de Boca Juniors es una incógnita. Si ir más lejos, hace algunas semanas, Agustín Marchesín, quien hoy es apuntado por pedir el cambio de cara antes de la tanda de penales ante el cuadro peruano, criticó duramente al exDT de la Roja. “Estuve los cuatro años de las Eliminatorias. Me llamó para decirme que iba a estar en la lista y después no estuve, fue raro. Me perdí hasta el nacimiento de mi hijo el día que clasificamos al Mundial”, reveló el portero.