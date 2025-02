¿Dirigirá a Carlos Palacios? ExDT de la Roja asoma como opción para asumir en Boca Juniors

La crisis en Boca Juniors solo crece. La eliminación del cuadro xeneize de la Copa Libertadores ante Alianza Lima dejó a Fernando Gago pendiendo de un hilo. El DT descarta su renuncia. “Hoy el equipo me gustó, generamos muchísimas situaciones, tuvimos mucho en campo rival para definir el partido. Hasta último minuto tuvimos situaciones. Hay que hacer autocrítica, hay que hacerse responsable y a partir de eso seguir trabajando”, señaló tras el encuentro. Sin embargo, en Argentina ya se habla de que la directiva perdió la confianza en el estratega.

Sin ir más lejos, algunos sitios hacen un listado con los que entrenadores que podrían reemplazar al actual DT. Uno de los mencionados por el portal Bolavip Argentina es Jorge Sampaoli, quien está libre luego de su polémica salida del Rennes. Claro que el país transandino el exestratega de la Roja tiene un perfil polémico y sus últimas experiencias son un tema. En Francia obtuvo apenas tres triunfos y no pudo ganar en todo 2025. Se despidió del club rojinegro con un mediocre 30% de rendimiento y con el equipo en zona de promoción para el descenso. Desde su salida de la Roja hace casi una década, el casildense suma casi US$ 20 millones en indemnizaciones.

Jorge Sampaoli dirigió solo 10 partidos en el Rennes.

Por otro lado, el eventual recibimiento del plantel de Boca Juniors es una incógnita. Si ir más lejos, hace algunas semanas, Agustín Marchesín, quien hoy es apuntado por pedir el cambio de cara antes de la tanda de penales ante el cuadro peruano, criticó duramente a Sampaoli. “Estuve los cuatro años de las Eliminatorias. Me llamó para decirme que iba a estar en la lista y después no estuve, fue raro. Me perdí hasta el nacimiento de mi hijo el día que clasificamos al Mundial”, reveló el portero.

El guardameta dio a conocer que la situación fue una de las grandes frustraciones de su carrera. “Si estás en un proceso, el técnico ya te vio, creo que merecía alguna oportunidad más. De todas formas, siempre tiré para adelante y ahora, desde afuera, lo veo como un hincha más. Sin dudas, no ir a Rusia me dolió mucho”, explicó.