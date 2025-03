“Váyanse, no roben más”: los cánticos de los hinchas xeneizes contra el Boca Juniors de Carlos Palacios

Boca Juniors logró un importante triunfo por la octava fecha del torneo de Apertura del fútbol argentino. Los dirigidos por Fernando Gago lograron vencer por la cuenta mínima a Rosario Central de Ariel Holan, ubicándose en la primera posición de su grupo. Sin embargo, el ambiente en La Bombonera era de descontento total, donde más de 50 mil hinchas realizaron cánticos en contra de los jugadores previo a comenzar el partido.

El cuadro xeneize recibió en el estadio Alberto J. Armando al elenco canalla, por la octava fecha del campeonato argentino. Fernando Gago llegó al encuentro con la obligación de sumar de a tres puntos, debido a que su puesto está en la cuerda floja luego de la eliminación frente a Alianza Lima. En la previa del encuentro, mientras los capitanes estaban realizando el sorteo con el árbitro central, se logró escuchar el cántico de la barra de Boca Juniors, mandando un claro mensaje a los jugadores, entre ellos los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar, y si no, no se la pongan, váyanse, no roben más”, fue el cántico que realizó la hinchada xeneize, con la clara molestia hacia los jugadores por no lograr clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores.

La eliminación de Boca Juniors de la Libertadores

El equipo dirigido por Gago no logró superar a Alianza Lima en la segunda fase de la Copa Libertadores. En el partido de ida, el equipo dirigido por Néstor Gorosito logró derrotar a cuadro argentino por 1-0 con el solitario gol de Pablo Ceppelini, llevando el partido a definirse en La Bombonera.

En la vuelta, los xeneizes lograron vencer a Alianza por 2-1, con un autogol de Miguel Trauco y otra anotación de Kevin Zenón, llevando la serie a definirse mediante los penales. En dicha instancia, y en el penal decisivo, el jugador Alan Velasco falla el tiro, dejando a su equipo eliminado de todas las competiciones continentales.

La eliminación trajo consigo el malestar de la hinchada, quienes coreaban el famoso cántico “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” mientras los jugadores de Boca abandonaban el terreno de juego cabizbajos por la dura derrota que los deja sin opción de entrar a la fase de grupos de la Copa libertadores y de la Sudamericana. Los cánticos se repitieron en esta jornada de viernes, donde la continuidad de Fernando Gago aún es una incógnita, pero que ya han comenzado a sonar algunos nombres, como el caso de Jorge Sampaoli.