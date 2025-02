Gorosito se indigna al enterarse de la designación de Piero Maza para el duelo entre Alianza Lima y Boca Juniors

Néstor Gorosito ha dado bastante que hablar tras la victoria de Alianza Lima ante Boca en Copa Libertadores. El estratega en la antesala al partido decisivo ante el xeneize en Buenos Aires se mostró descontento por la designación del cuerpo arbitral.

El elenco incaico venció al cuadro dirigido por Fernando Gago por 1-0 en la capital peruana. Tras el gol tempranero de los blanquiazules, lograron neutralizar al cuadro azul y oro durante los 90 minutos. “Pareciera que nosotros no tuvimos ningún mérito, que estuvimos pintados (...) Tendríamos que haber ganado por dos o tres goles”, declaró ácidamente el exjugador de la UC tras el triunfo.

Después de que se hiciera oficial la designación del cuerpo arbitral para la vuelta ante el cuadro de Carlos Palacios y Williams Alarcón, Pipo se mostró muy en desacuerdo por la decisión tomada por Conmebol. El juez central será Piero Maza, quien se encargó de impartir justicia en la llave por la Fase 1 de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay.

“No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, explicó el DT.

El DT de Alianza Lima no está de acuerdo con que Piero Maza vuelva a arbitrarles en Libertadores. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La respuesta de Gago a las polémicas declaraciones de Gorosito

Tras la victoria de Alianza Lima, el entrenador argentino de 60 años comenzó a encender la controversia por sus dichos en contra de La Bombonera. “Es todo biri biri, es un mito. No pasa nada, son 11 contra 11 (...) Nunca mataron a nadie dentro de una cancha”, indicó.

Sobre esta premisa, al finalizar el último duelo del xeneize por el torneo transandino, Fernando Gago defendió a su hinchada y dejó claro que el ambiente en el estadio puede marcar el devenir del marcador final de la llave.

“Son opiniones. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Me tocó vivir situaciones increíbles. Vamos a tratar de apoyar eso de contagiar desde dentro hacia fuera, que la gente también esté, y eso lo vamos a tratar de lograr el martes”, argumentó el ex Real Madrid.

Boca Juniors rápidamente superó el traspié y en un deslucido juego ante Aldosivi lograron imponerse por 2-1, con un gol sobre el final de Miguel Merentiel. Gago no contó con los chilenos, Palacios a causa de un cuadro febril y Alarcón estuvo en la banca, pero no ingresó. Aunque en Argentina se espera que ambos estén desde el arranque en el próximo duelo.

El martes 25 de febrero a las 21:30 horas los xeneizes reciben a Alianza Lima en La Bombonera. El cuadro seis veces campeón de la Copa Libertadores se rearmó de cara a 2025 con el objetivo de disputar el torneo continental de clubes más importante del continente. Una eliminación temprana podría terminar el proceso del estratega de 38 años, por lo que es de vital importancia seguir en carrera.