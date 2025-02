Carlos Palacios sufre un nuevo problema de salud y enciende las alarmas en Boca Juniors

El momento de Boca Juniors desató la furia en sus hinchas y una serie de cuestionamientos por parte de la prensa. Los xeneizes no lo pasan bien, tanto a nivel local como internacional.

El equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón cayó por la cuenta mínima ante Alianza Lima, en una derrota que los deja al borde de la eliminación de la Copa Libertadores. Precisamente, el cuadro de la Boca realizó una gran inversión para poder competir en el certamen continental. Los chilenos fueron dos de los refuerzos estrellas.

En ese sentido, la Joya, que ha sido destacado por tener un positivo rendimiento, ha tenido que convivir con problemas médicos. Hace unas semanas, el mediapunta sufrió un cuadro de gastroenteritis que derivó en un cuadro de deshidratación.

Palacios incluso tuvo que ser internado en un centro médico, pero terminó recuperándose sin mayores complicaciones. No obstante, ahora volvió a padecer problemas de salud.

La complicación de Palacios

Palacios sufre una nueva contrariedad. Según detalló la prensa argentina, la Joya está pasando por un cuadro febril, que le impidió entrenar con normalidad. El chileno tuvo que hacer trabajos diferenciados. Su situación preocupa, pues es duda para el partido de vuelta ante Alianza Lima, que se disputará este martes 25 de febrero, en La Bombonera.

“Carlos Palacios sigue con su estado febril, no pudo entrenarse a la par de sus compañeros y a esta altura ya está en duda para el choque del martes por la Copa Libertadores”, señaló Olé.

“La mala señal es que el chileno no logra recuperarse del todo. Llegó de Perú con ese cuadro y lo mantiene, por lo cual, la situación no es alentadora ahora mismo. Sobre todo, porque se esperaba que tuviera una evolución en estas horas que le permitiese entrenarse. Pero no pudo practicar al mismo ritmo que sus compañeros”, continuó el medio argentino.

Olé continuó explicando la situación del volante nacional. “Palacios no jugó contra Aldosivi por esta razón, pensando también en su recuperación para que pudiera estar el martes. Sin embargo, si bien habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo sigue, su presencia en la revancha contra Alianza por la Fase 2 de la Libertadores empieza a complicarse”, indicó.