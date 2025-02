Ni Carlos Palacios se salvó: filtran el duro reto de Juan Román Riquelme al plantel de Boca Juniors tras la caída en Lima

Boca Juniors encendió las alarmas en Argentina después de perder en su primer duelo por la Copa Libertadores. El equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón no logró demostrar su jerarquía ante el cuadro peruano y avivó aún más las críticas hacia el momento de la institución.

Fernando Gago no consigue mejorar el rendimiento de su escuadra, la cual en este inicio de temporada no termina de cuajar. Pese a la basta inversión que realizó el xeneize en este mercado de pases, el rendimiento del colectivo no funciona y los hinchas ya empiezan a desesperarse con el momento que atraviesa el elenco del barrio de La Boca.

Al culminar el partido ante Alianza Lima, Juan Román Riquelme se acercó al vestuario para hablar con los jugadores. Cabe señalar que habitualmente baja de la tribuna para hablar con el plantel. Sin embargo, en esta oportunidad la prensa en Argentina detalla que el exjugador fue muy crítico con lo exhibido en la cancha. “Fuimos un desastre”, indicó el histórico volante.

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares en la derrota de Boca ante Alianza Lima. Foto: @bocajrsoficial.

Pese al mal resultado, el director del consejo de fútbol quedó un poco más tranquilo al analizar el marcador, puesto que el 1-0 deja la llave abierta. Asimismo, los xeneizes saben que de locales pueden conseguir el triunfo que les permita seguir en carrera en la Copa Libertadores.

La opinión de Gago después del partido

El entrenador de Boca sabe que sus dirigidos no jugaron un gran encuentro, aunque prefirió no explayarse a la hora de analizar el juego. “La autocrítica se hace puertas adentro. Creo mucho en eso, en ver los errores que se llevaron a cabo en este partido para tratar de mejorarlo y mejorar el resultado. Todavía nos queda la revancha en nuestra casa y es una oportunidad muy importante que tenemos que hacerla valer”, declaró.

Asimismo, Fernando Gago mencionó que siente que el trámite del partido fue parejo, pero que la anotación tempranera del cuadro incaico lapidó las opciones. “Nos hacen el gol muy rápido. Sabíamos que íbamos a tener posibilidades de sufrir esas transiciones. El control del juego lo teníamos, nos faltaban esos últimos pases. Pero el control del partido, en sí, lo tuvimos. Cometimos algunos errores, pero no lo veo tanto por las llegadas del rival, sino por las situaciones que no podíamos crear en el primer tiempo. En el segundo nos faltó un poquito más todavía”, apuntó.

El cuadro xeneize debe superar rápidamente el mal trago que significó perder en Perú y debe prepararse para sus siguientes duelos en condición de local. El próximo sábado 22 reciben a Aldosivi a las 19:30 horas en el marco del torneo argentino. Mientras que el martes 25 a las 21:30 horas se jugarán la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en La Bombonera.