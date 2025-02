El motivo por el que Carlos Palacios fue “echado” de las inferiores de Universidad Católica

Carlos Palacios está en un gran momento futbolístico en Boca Juniors. Durante la última jornada, el mediocampista fue vital para el triunfo de su equipo al asistir a Lautaro di Lollo en el 1-0 definitivo sobre Banfield. Ahora, se dio a conocer una anécdota que vivió la Joya en sus inicios y que tiene relación con la Universidad Católica.

Palacios inició en su misión de convertirse en futbolista profesional en la escuela Chacabuco Recoleta, bajo las órdenes de Luis Lee-Chong. Luego, a la edad de 11 años se fue a probar a las inferiores del cuadro cruzado, quedando seleccionado. Sin embargo, al tiempo después el club desestimó la opción de quedarse con él debido a que eligieron a otro cadete en su lugar.

Así lo detalló el entrenador de la escuela de Recoleta en una entrevista con TyC Sports, donde detalló el momento en que le comunican a la Joya que ya no sería parte de la UC. “Me llamó un día Jacqueline (la madre) y me dice: ‘Profe, echaron al Carlitos’. Qué raro pensé, porque tenía todo para quedarse”, señaló el técnico.

Con el tiempo Luis se enteraría de la razón por la cual decidieron no continuar con Palacios en el club, donde entra en acción otro jugador de la selección y que es muy querido por los hinchas cruzados. “Con el tiempo me enteré que el entrenador que tenía que decidir, Sebastián Barrientos, debía optar por él o Marcelino Núñez y se quedó con el segundo”, confesó.

Ambos jugadores son de la misma generación (2000), donde actualmente han destacado en los clubes en los que militan. Marcelino Núñez lo hace en el Norwich City, donde está desde mediados de 2022 y Carlos Palacios lo hace en el conjunto xeneize, donde suma elogios por sus destacadas actuaciones.

Carlos Palacios se abraza junto a Exequiel Zeballos. Foto: @bocajrs (Instagram).

El gran momento que vive en Argentina

Carlos Palacios cada vez está sumando más elogios en Boca, con actuaciones destacadas y siendo el nexo entre el mediocampo y la delantera. A pesar de que en los últimos días tuvo una complicación médica que lo aparto del encuentro entre los xeneizes contra Independiente de Rivadavia, el chileno ha vuelto a las convocatorias y ha seguido entregando buenas actuaciones.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, ha tenido palabras para elogiar el talento del chileno. En una entrevista con TNT Sports Argentina declaró que no había visto a un jugador como él en un largo periodo de tiempo. “Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar. Es un chico que se merece que le vaya bien y se lo ve contento”, señaló.

El próximo desafío de los xeneizes es por Copa Libertadores, donde enfrentarán a Alianza Lima en la segunda ronda de la fase previa de la competición. El partido está programado para este martes a las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva en Perú.