“Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito”: Riquelme se rinde frente a Carlos Palacios

Carlos Palacios es la sensación en Boca Juniors. El mediocampista de 24 años ha logrado conquistar a la hinchada xeneize con sus actuaciones en el fútbol argentino, recibiendo elogios por parte de la prensa argentina y por Juan Román Riquelme, presidente del club.

El chileno viene regresando de una gastritis que lo mantuvo alejado de los entrenamientos algunos días, despertando la preocupación de los hinchas y de Ricardo Gareca, de cara a la próxima fecha FIFA en marzo. Sin embargo, ya dejó atrás ese problema médico y ya está entrenando con sus compañeros para el próximo encuentro del club transandino.

El presidente del club, y leyenda del club azul y oro, tuvo palabras para destacar el nivel de Palacios en sus primeros partidos con el club. También contó detalles del momento en que se decidieron en contratarlo. “Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios. Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo. Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 minutos, nos hizo un lío bárbaro”, declaró.

Luego, el mandamás de los xeneizes elogió la forma de jugar de exjugador de Colo Colo, afirmando que tiene cualidades de un 10. “Se posicionaba bien, controla bien, hace cosas que por ahí a otros jugadores no le sale. Imagina cosas antes de que llegue la pelota y lo demostró en el gol frente a Huracán. Palacios tiene cosas de número 10″, continuó.

Sin embargo, el mayor elogio vino después al declarar que no había visto un nivel tan alto como el suyo en harto tiempo, haciéndolo sentir como un niño. “Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar. Es un chico que se merece que le vaya bien y se lo ve contento”, confesó Riquelme.

Juan Román Riquelme se deshace en elogios por el nivel de Carlos Palacios. Foto: Instagram Boca Juniors.

Sus primeros partidos en Boca Juniors

Carlos Palacios ha tenido un renacer futbolístico desde que llegó a Colo Colo en 2023, lo que despertó el interés de un grande de Sudamérica que quería contar con el mediocampista de 24 años. En diciembre de 2024, Boca Juniors anunciaba el arribo de la Joya al fútbol argentino.

El volante chileno no tardó en mostrar su gran nivel en Argentina. Hizo su debut oficial en la primera ronda de la Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz, donde partió como titular y jugó hasta el minuto 55. En su estreno con Boca, el jugador de 24 años tuvo buenas criticas por su nivel, ganándose a la hinchada.

Su primer gol vendría en la jornada 3 del campeonato argentino, ante Huracán. Palacios anotó el gol del triunfo al minuto 68, colocando el 2-1 definitivo, donde en su celebración le rindió un homenaje al hombre que lo llevó a Boca Juniors, haciendo la celebración del “topo gigio”, al igual que Juan Román Riquelme en 2001.