Con Boca Juniors de Palacios en la pelea: la posición secundaria de Iquique y Ñublense en la fase 2 de la Copa Libertadores

Arranca la Copa Libertadores para los equipos chilenos. Se enciende la fase 2 del torneo de clubes más importante del continente y dos de los cuatro representantes locales salen a escena, con la misión de redimirse luego de sus desalentadores estrenos en el Campeonato Nacional. Deportes Iquique abrió la Liga de Primera 2025 perdiendo en casa con Coquimbo Unido, mientras que Ñublense fue apabullado por Universidad de Chile este sábado, en el Estadio Nacional. No queda más que lavar las heridas y enfrentar, bajo esta coyuntura, el desafío internacional.

Los Dragones Celestes hicieron una gran campaña en 2024, subiéndose al podio del Torneo Nacional y así capturar el cupo de Chile 3. Este martes abren su serie ante Independiente Santa Fe, como local en el estadio Tierra de Campeones (19.00 horas).

El técnico Miguel Ramírez aspira a superar la valla de los colombianos, para así contar con otra incorporación. “Con la cantidad de lesionados que tengo, espero que pasemos a la siguiente fase. Si pasamos en la Copa Libertadores, se nos abriría la opción de traer un jugador más”, dijo tras el debut del viernes.

Tampoco le fue muy bien a los Diablos Rojos, en su periplo por Santiago. En un segundo tiempo desastroso (jugando con uno menos por la expulsión de Esteban Valencia), el equipo de Francisco Arrué fue goleado por la U, el último examen antes del viaje a Montevideo. Este miércoles, los chillanejos visitan a Boston River (19.00 horas), cuadro uruguayo que disputará por segunda vez en su historia la Copa Libertadores.

La fase 2 del certamen continental tiene una mezcla entre elencos poderosos de la región (esos que afloran como favoritos por el peso específico del nombre) y otros que aspiran a llegar alto y entrometerse en la elite (los emergentes). En esa dirección, tanto Iquique como Ñublense se ubican en una posición secundaria si se toma como referencia la valorización de los equipos.

En la lista de valores de mercado de los 16 clubes que disputan esta ronda, según datos de Transfermarkt, los celestes están en el 13° puesto con un plantel avaluado en 7,5 millones de dólares. Su rival, Santa Fe de Bogotá, es 8° con una plantilla de US$ 13 millones. La llave entre Ñublense y Boston River es más pareja respecto a este ítem. El cuadro de la Región del Ñuble es 11° con una valorización de US$ 9 millones. Los uruguayos aparecen en el 12° puesto, con US$ 8 millones. Estas cifras no se comparan con las plantillas más costosas de la fase 2.

El poderoso Corinthians, con Memphis Depay como su gran estrella, lidera el escalafón con un valor de US$ 118 millones. El Timao enfrenta a la Universidad Central de Venezuela, en lo que será un verdadero choque de extremos, porque la entidad de Caracas es uno de los cuadros de menor valorización: US$ 6 millones. Luego del Corinthians aparece el otro club brasileño que juega la fase 2, el Bahia (perteneciente al City Football Group), con US$ 96,5 millones.

El podio de los más “caros” lo completa Boca Juniors, con US$ 89 millones. Luego se ubican clubes como Cerro Porteño (US$ 34 millones), Barcelona de Guayaquil (US$ 25 millones) y Deportes Tolima (US$ 16 millones). El último es el Monagas de Venezuela (US$ 5 millones).

El acceso a la fase 3

Avanzar de ronda en la Copa Libertadores es fundamental, tanto en lo económico como en lo deportivo. Pasar de la fase 2 a la fase 3 implica asegurar presencia internacional durante el año. ¿Cómo se disputa esta instancia? Son ocho llaves, donde se juegan partidos de ida y vuelta. Los ganadores clasifican a la tercera ronda clasificatoria. Ahí, los cuatro vencedores de cada serie se meten en la fase grupal, mientras que los perdedores pasan a la Copa Sudamericana.

En el caso de que los dos clubes chilenos sigan en carrera, el siguiente obstáculo no es menor. Si Iquique supera a Independiente Santa Fe, en la fase 3 se encontrará con el ganador de Alianza Lima, que dirige Néstor Raúl ‘Pipo’ Gorosito, o Boca. El equipo xeneize se ha reforzado de manera onerosa para pelear por la Copa, y dentro de sus refuerzos cuenta a Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Por su parte, si Ñublense elimina a Boston River, enfrentará al ganador de la llave entre The Strongest y Bahia. Otro nivel de dificultad para la tienda chillaneja, en el caso de que superar el escollo uruguayo.

Valorización de clubes en la fase 2:

Club Valor de mercado 1. Corinthians (BRA) US$ 118 millones 2. Bahia (BRA) US$ 96,5 millones 3. Boca Juniors (ARG) US$ 89 millones 4. Cerro Porteño (PAR) US$ 34 millones 5. Barcelona (ECU) US$ 25 millones 8. I. Santa Fe (COL) US$ 13 millones 11. Ñublense (CHI) US$ 9 millones 12. Boston River (URU) US$ 8 millones 13. D. Iquique (CHI) US$ 7,5 millones

Fuente: Transfermarkt