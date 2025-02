“Empieza a correr o te saco la mi...”: la amenaza de Gago con compañero de Carlos Palacios que marca la derrota de Boca

Boca Juniors vivió una tensa jornada ante Alianza Lima en la Copa Libertadores. La derrota del equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón encendió los ánimos. Tanto que al entrenador, Fernando Gago, se le vio sacado e impartiendo una llamativa instrucción en tono amenazante, cuando se acercaba el final del partido.

“Empieza a correr o te saco la mierda”, le dijo el estratega a Exequiel Zeballos. El irregular comienzo de temporada ha hecho que la escuadra xeneize sume críticas en Argentina.

Luego de la derrota, en Perú, ni Palacios, que venía siendo uno de los destacados, se salvó en los análisis de la prensa transandina. “Pidió mucho la pelota, pero no le salió nada. A pesar de sus intenciones, fue preso del rendimiento de sus compañeros. Flojo esta vez, Carlos”, lanzaron en TyC Sports.

“Desconectado, no apareció como el equipo lo necesita en el PT. Pero después empezó a mostrarse, pedir la pelota, repartir juego y buscar el arco, pero no lo pudo sostener por más de 20 minutos. A los 36′ ST lo reemplazó Zenón”, señalan en el periódico Olé.

El medio partidario Planeta Boca Juniors lo salvó, pero no alcanzó para destacarlo. “Con poco, el jugador más picante en la ofensiva. Cuando él la agarra, el equipo crece un poquito. De todos modos, muy lejos del arco rival”, sentencian.

El reclamo de Gorosito

Tras el encuentro, el entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, se quejó por el arbitraje. “El triunfo quedó corto, tendríamos que haber ampliado la diferencia. Me llamó mucho la atención lo del árbitro, tengo miedo con el arbitraje en la vuelta, me da miedo allá, mucho miedo”, reclamó el Pipo.

“Me preocupaba antes del partido, no dije nada, pero quedó más que evidente. Todas las chiquitas, eran todas para ellos. Para nosotros era amarilla, para ellos no era amarilla. Hay un golpe sin pelota a Garcé (de Merentiel). Golpe, sin pelota, es roja. Hay situaciones puntuales que son indefendibles. Si nos pasó esto acá, imagínate allá de visitante. Es muy difícil abstraerse del arbitraje en la cancha, Dios quiera que no vuelva a suceder lo que pasó hoy, pero me preocupa”, complementó el ex Universidad Católica.