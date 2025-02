Carlos Palacios es tildado de flojo en Argentina tras derrota de Boca Juniors ante Alianza Lima

En Argentina no perdonan a Boca Juniors por su caída ante Alianza Lima en la Copa Libertadores. El equipo de Fernando Gago perdió por la cuenta mínima en el duelo de ida, disputado en Perú. La prensa transandina, de hecho, hace un análisis muy severo de lo sucedido. Las críticas apuntan, entre otros nombres, a Williams Alarcón y Carlos Palacios, quienes fueron tildados de “flojos”, por los medios.

Por ejemplo, en TyC Sports calificaron con un 2.0, el encuentro del ex Unión La Calera. “Flojisimo el chileno. Erró todos los pases y no colaboró para nada en la marca. Muy mala noche. Fue reemplazado por Mateo Mendía sobre el final”, proponen. A formado en Unión Española le pusieron un 4.0. “Pidió mucho la pelota, pero no le salió nada. A pesar de sus intenciones, fue preso del rendimiento de sus compañeros. Flojo esta vez, Carlos”, establecen.

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares ante Alianza Lima. (Foto: @bocajrsoficial)

En Olé la perspectiva no es distinta. “No hizo pie en la marca como interno izquierdo, perdiendo sus duelos. En el ST con la salida de Rey Domenech quedó más de volante tapón y mejoró un poco, dentro del desconcierto defensivo del equipo”, comentan sobre Alarcón.

Palacios también recibió críticas. “Desconectado, no apareció como el equipo lo necesita en el PT. Pero después empezó a mostrarse, pedir la pelota, repartir juego y buscar el arco, pero no lo pudo sostener por más de 20 minutos. A los 36′ ST lo reemplazó Zenón”, señalan en el periódico.

En los medios partidarios la percepción no se modifica. Planeta Boca Juniors apuntó a ambos. “Poco del ex Huracán. Apareció de a ratitos. Lejos de su mejor versión”, escriben de Alarcón.

En este caso, la Joya se salvó, pero aún así no fue lo que esperaban. “Con poco, el jugador más picante en la ofensiva. Cuando él la agarra, el equipo crece un poquito. De todos modos, muy lejos del arco rival”, sentencian.