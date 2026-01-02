Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

Gabriel Arias se fue de Racing y es el nuevo arquero de Newell's.

Gabriel Arias cerró la mejor etapa de su carrera deportiva. Como arquero de Racing, el argentino nacionalizado chileno se convirtió en referente, capitán y campeón. Pero aquello se terminó. Quedando relegado en la Academia por la irrupción de Facundo Cambeses, quien incluso ha llegado a ser convocado por la selección argentina, finalizó la temporada 2025 en calidad de suplente. Por lo mismo, no renovó su contrato y optó por tomar otros desafíos.

Estaba relativamente encaminada su incorporación a un nuevo equipo, sin embargo faltaba la oficialización, la que llegó este viernes. Arias fue presentado como incorporación de Newell’s Old Boys de Rosario, uno de los elencos más populares del interior del país vecino, cuyo estadio lleva el nombre de Marcelo Bielsa.

El golero llegó como agente libre a la Lepra. “La institución informa que durante la tarde de este viernes, el futbolista Gabriel Arias se presentó en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa para sellar el vínculo que lo unirá a Newell’s por la próxima temporada, más precisamente hasta diciembre de 2026”, detalló el equipo rojinegro, mediante un comunicado.

Con 38 años, el oriundo de Neuquén jugará en el quinto equipo de su carrera. Arrancó en Olimpo de Bahía Blanca, para luego pasar a Defensa y Justicia. En 2018 llegó al fútbol chileno, firmando en Unión La Calera. Estuvo solo media temporada, toda vez que su buen rendimiento le permitió dar el gran salto y llegar a Racing. En siete años en la Academia, ganó seis títulos: Primera División 2018-19, Trofeo de Campeones 2018-19 y 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

En el último Torneo Clausura argentino, el otrora seleccionado fue el jugador chileno con menos participación, dentro de la numerosa legión que milita al otro lado de la cordillera. Jugó solo seis partidos. En general, en la liga transandina disputó 19 encuentros durante 2025.

Arias se convirtió en el primer refuerzo de los rosarinos para la nueva campaña. Ya se puso a disposición de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que salió campeona con Platense en el Apertura 2025 y que tomó las riendas de NOB, elenco necesitado de buenos resultados y que ha atravesado por varias turbulencias dirigenciales en el último tiempo.