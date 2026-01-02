SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Este viernes, se oficializó la incorporación del portero nacionalizado chileno a Newell's Old Boys, con vínculo por toda la temporada 2026. El golero llegó como agente libre tras no renovar con Racing.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Gabriel Arias se fue de Racing y es el nuevo arquero de Newell's.

    Gabriel Arias cerró la mejor etapa de su carrera deportiva. Como arquero de Racing, el argentino nacionalizado chileno se convirtió en referente, capitán y campeón. Pero aquello se terminó. Quedando relegado en la Academia por la irrupción de Facundo Cambeses, quien incluso ha llegado a ser convocado por la selección argentina, finalizó la temporada 2025 en calidad de suplente. Por lo mismo, no renovó su contrato y optó por tomar otros desafíos.

    Estaba relativamente encaminada su incorporación a un nuevo equipo, sin embargo faltaba la oficialización, la que llegó este viernes. Arias fue presentado como incorporación de Newell’s Old Boys de Rosario, uno de los elencos más populares del interior del país vecino, cuyo estadio lleva el nombre de Marcelo Bielsa.

    El golero llegó como agente libre a la Lepra. “La institución informa que durante la tarde de este viernes, el futbolista Gabriel Arias se presentó en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa para sellar el vínculo que lo unirá a Newell’s por la próxima temporada, más precisamente hasta diciembre de 2026”, detalló el equipo rojinegro, mediante un comunicado.

    Con 38 años, el oriundo de Neuquén jugará en el quinto equipo de su carrera. Arrancó en Olimpo de Bahía Blanca, para luego pasar a Defensa y Justicia. En 2018 llegó al fútbol chileno, firmando en Unión La Calera. Estuvo solo media temporada, toda vez que su buen rendimiento le permitió dar el gran salto y llegar a Racing. En siete años en la Academia, ganó seis títulos: Primera División 2018-19, Trofeo de Campeones 2018-19 y 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

    En el último Torneo Clausura argentino, el otrora seleccionado fue el jugador chileno con menos participación, dentro de la numerosa legión que milita al otro lado de la cordillera. Jugó solo seis partidos. En general, en la liga transandina disputó 19 encuentros durante 2025.

    Arias se convirtió en el primer refuerzo de los rosarinos para la nueva campaña. Ya se puso a disposición de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que salió campeona con Platense en el Apertura 2025 y que tomó las riendas de NOB, elenco necesitado de buenos resultados y que ha atravesado por varias turbulencias dirigenciales en el último tiempo.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalGabriel AriasRacingNewell's Old BoysLiga argentinaFútbol argentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    Auditoría clínica y defensa a protocolos: las respuestas del Hospital del Salvador tras cirugía a madre de ministra Aguilera

    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    Lo más leído

    1.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    2.
    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B

    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B

    3.
    Con la lista de refuerzos en mano: la primera orden de Paqui Meneghini en la U que involucra a los juveniles

    Con la lista de refuerzos en mano: la primera orden de Paqui Meneghini en la U que involucra a los juveniles

    4.
    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    5.
    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre
    Chile

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    Auditoría clínica y defensa a protocolos: las respuestas del Hospital del Salvador tras cirugía a madre de ministra Aguilera

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    Negocios

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino
    El Deportivo

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Segovia va con todo a la justicia: Unión Española e Iquique fichan a reconocido abogado tras decisión que los mandó a la B

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad
    Mundo

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año