    Lucas Cepeda revela el consejo que le dio Arturo Vidal para triunfar en su aventura europea en el Elche

    El ahora exjugador de Colo Colo agregó que era su "sueño" jugar en Europa y que se va feliz porque cree haber estado a la altura de lo que significa vestir la camiseta de Colo Colo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Cepeda fue aconsejado por Vidal antes de irse al Elche. Foto: Javier Torres/Photosport. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Lucas Cepeda visitó por última vez el estadio Monumental. El extremo fue a recoger sus cosas y a despedirse de sus compañeros, antes de viajar a España para fichar por el Elche. Cuadro que pagó tres millones de dólares por su carta y que lo quiere para consolidar su permanencia en LaLiga e intentar meterse en la pelea por un cupo en las copas continentales.

    Jugar en Europa era un sueño que estaba buscando. Gracias a Dios se dio... Tuve paciencia... Le doy las gracias a Colo Colo, porque me abrieron las puertas. Estos dos años en el club fueron muy importantes para mí”, aseguró el nacido en Viña del Mar. Y luego detalló que “mi representante (Fernando Felicevich) me dijo todas las ofertas que llegaron. Decidimos tomar la oferta del Elche y ahora vamos a ir con todo para dejar en lo más alto el nombre de Colo Colo, el de Wanderers y el mío”.

    Para ello, Cepeda recibió las sugerencias de sus colegas para la aventura que comenzará la próxima semana. El formado por Santiago Wanderers sabe que fichar por una oncena en el Viejo Continente es sólo el primer paso y que lo importante ahora es brillar al otro lado del Atlántico. Por lo mismo, escuchó con atención lo que le señaló Arturo Vidal, el cual estuvo 15 años jugando en el mencionado continente.

    Me dijo que fuera con todas las ganas, con la humildad que tengo y que siempre íbamos a estar hablando. Arturo es la persona más importante que tengo en el fútbol”, reveló. Y agregó que “llegué a Colo Colo, el equipo más grande de Chile, con la ilusión de ganarme un puesto y creo que estuve a la altura. Lamentablemente hubo momentos malos, pero el fútbol es así”.

    Además, desmintió que tuviera una mala actitud en la pretemporada de los albos por una supuesta negativa de la directiva para su salida y agradeció el cariño que le entregó la fanaticada del club popular. “Estaba tranquilo. Jamas amurrado ni con mala disposición. Sabía que iba a legar y ahora ir con todo, porque hay que mantenerse allá... Y ahora me voy totalmente agradecido de los hinchas. Desde que llegué al club me brindaron su apoyo. Nunca me dejaron de lado y siempre me apoyaron. Eso lo valoro mucho. Ahora soy un hincha más de Colo Colo”.

    Lucas Cepeda jugó 38 partidos el año pasado, marcó 7 goles y entregó cuatro asistencias. Fue amonestado con cinco tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. Sumó 3404 minutos y deja Macul con un título: fue campeón de la Liga de Primera el año 2024, donde dijo presente en 20 partidos y celebró tres goles.

