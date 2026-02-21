SUSCRÍBETE
    Se extiende el martirio de Carlos Palacios: debe ser operado y tendrá una larga ausencia en Boca Juniors

    El chileno será intervenido quirúrgicamente por una persistente sinovitis en la rodilla derecha. La Joya, que no ha podido jugar con la camiseta xeneize en 2026, deberá esperar aún más por su debut.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Carlos Palacios ha tenido un inicio de temporada para el olvido. El chileno no ha podido jugar con Boca Juniors tras padecer una sinovitis en la rodilla derecha. Tras meses de espera, finalmente, el club decidió operar al formado en Unión Española para realizar una limpieza en la zona afectada.

    Su año ha sido un verdadero suplicio. El mediapunta no ha podido sumar ningún minuto con la camiseta xeneize. Y si bien había logrado volver a los entrenamientos, el dolor y la molestia continuaron, por lo que el cuerpo médico del club terminó por decantarse por la intervención quirúrgica.

    Palacios pasará por el quirófano. Según TyC Sports, la operación se realizará entre el lunes 23 y martes 24 de febrero. La idea es que la intervención se realice lo antes posible, ya que tendrá como consecuencia una extensa recuperación. En detalle, se espera que la rehabilitación sea de al menos 45 días.

    ¿Cuándo podría volver Palacios?

    Palacios ha sido uno más en las numerosas complicaciones físicas que ha sufrido Boca Juniors a lo largo del inicio temporada. El chileno ha padecido una persistente molestia en la rodilla derecha. La sinovitis le ha impedido debutar en este 2026. Ni siquiera ha sido convocado o a formado parte de alguna concentración.

    Es por ello que cuando se concrete su vuelta a las canchas, el chileno habrá perdido terreno. La Joya comenzó de buena forma el 2025, pero que durante el año bajó su rendimiento y acabó entre los jugadores cuestionados por la hinchada. Eso sí, en el cierre de la temporada logró enlazar mejores partidos.

    En ese sentido, en caso de que se cumplan los plazos estipulados previamente, Palacios podría realizar su estreno en abril. El detalle no es menor, puesto que en esta parte del calendario argentino se contemplan 16 fechas y, en el mejor de los casos, tras la intevención quirúrgica, la Joya podría retornar en la jornada 13, a principios de abril, luego de la fecha FIFA. Claro, siempre y cuando evolucione de buena manera, y sea considerado.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBoca JuniorsCarlos PalaciosLiga ArgentinaTorneo Apertura

