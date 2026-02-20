El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios está teniendo un difícil inicio de temporada en Boca Juniors. Ya hacia finales de febrero, con el elenco Xeneize disputando partidos oficiales, la Joya aún no puede jugar. En los últimos días volvió a los entrenamientos, sin embargo, este jueves Claudio Úbeda entregó la lista de citados para enfrentar a Racing, por la sexta jornada del torneo transandino, y el ex Colo Colo otra vez no apareció.

En Argentina informan que Palacios sufre una sinovitis en la rodilla derecha, la cual le genera un dolor intermitente. Por este motivo, en Boca evalúan operar al volante chileno, aunque los tiempos de recuperación postergarían todavía más el estreno del formado en Unión Española este 2026.

La información fue dada por el medio TyC Sports: “Debido a esta persistente molestia que le impidió debutar en esta nueva temporada, el ex Colo Colo pasaría por el quirófano y luego podría afrontar una recuperación que, creen, no debería excederse de un plazo de entre 30 y 45 días”, señalaron.

No obstante, agregaron que la medida aún está en evaluación: “La decisión no está tomada, pero si no ven una buena evolución en las prácticas venideras, lo más probable es que sea sometido a una limpieza en la zona afectada”.

Foto: @BocaJrsOficial

Le puede pasar la cuenta

De operarse, según los plazos informados, Carlos Palacios podría posponer su estreno este año hasta principios o mediados de abril, dependiendo de cómo evolucione en su recuperación.

El detalle no es menor, puesto que en esta parte del calendario argentino se contemplan 16 fechas y, en el mejor de los casos, si se opera, Palacios podría retornar en la jornada 13, a principios de abril, luego de la fecha FIFA de marzo.

Estos antecedentes podrían ser perjudiciales para el futbolista chileno, si se piensa en su futuro en la institución. La Joya comenzó de buena forma el 2025 con la camiseta Xeneize, pero que durante el año bajó su rendimiento y acabó entre los jugadores cuestionados por la hinchada para esta temporada.