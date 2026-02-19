SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    El mediocampista nacional dejó el Sochi para enrolarse en el Rubin Kazán, cedido hasta el final de la temporada.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia.

    Novedades en el mercado de pases para los chilenos en Europa. En particular, para Ignacio Saavedra. El mediocampista nacional tiene nuevo club en Rusia. Este jueves, se oficializó su incorporación al Rubin Kazán, dejando el Sochi, que fue su puerta de entrada al extranjero tras salir de Universidad Católica.

    Medios que cubren el fútbol ruso habían adelantado la opción de esta operación. Hasta que se confirmó la cesión hasta el final de la actual temporada. A través de sus redes oficiales, el nuevo elenco le dio la bienvenida.

    “El mediocampista de 27 años Ignacio Saavedra se unió a nuestro equipo. El futbolista se trasladó a Rubin en préstamo hasta el final de la temporada 2025/2026 y jugará con el número 7”, posteó el elenco de la ciudad de Kazán.

    “Nacho” da un salto importante en el fútbol euroasiático, al cambiarse a un club de mayor peso y aspiraciones distintas respecto al Sochi, donde estaba hasta la fecha. Su ahora exclub está en la pelea por mantener la categoría. De hecho es el colista de la Premier League de Rusia, con solo nueve puntos en 18 partidos (dos triunfos, tres empates y 13 derrotas). Independiente al desempeño colectivo, desde lo individual Saavedra tenía una buena consideración, llegando a ser capitán.

    En el actual campeonato ruso, el ex UC ha jugado en todos los partidos, siendo titular en 15 de los 18, con un total de 1.398 minutos. Tiene tres goles y una asistencia.

    El Rubin Kazán es una institución de 67 años. Ha sido campeón de la Premier rusa en dos ocasiones: 2008 y 2009. Además, ganó en otras dos oportunidades el torneo de segunda división: 2002 y 2022-2023. También cuenta dentro de su palmarés un título de la Copa de Rusia, 2011-2012, y dos de la Supercopa local, en 2010 y 2012.

    En el presente torneo, el “Ruby” marcha en el séptimo lugar con 23 puntos, muy lejos de los 40 que tiene el líder Krasnodar. Su entrenador es el español Franc Artiga, quien trabajara en La Masia, la reconocida academia formativa del Barcelona. A fin de mes se reanuda la liga rusa, tras el receso invernal, y el Rubin jugará el 28 de febrero ante Dinamo Makhachkala.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalIgnacio SaavedraRubin KazanSochiFútbol de Rusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca

    Kast se reúne con sus futuros ministros para delinear sus primeras medidas como gobierno

    Renca: Bomberos sigue trabajando en control de temperatura de estanque de gas del camión mientras se quema remanente

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Lo más leído

    1.
    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    2.
    La millonaria salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro que engrosa su abultada fortuna en indemnizaciones

    La millonaria salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro que engrosa su abultada fortuna en indemnizaciones

    3.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso
    Chile

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Kast se reúne con sus futuros ministros para delinear sus primeras medidas como gobierno

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca
    Negocios

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Amazon destrona a Walmart y se convierte en la empresa con mayores ingresos del mundo

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia
    El Deportivo

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic
    Tecnología

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente
    Mundo

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?