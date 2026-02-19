Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

Novedades en el mercado de pases para los chilenos en Europa. En particular, para Ignacio Saavedra. El mediocampista nacional tiene nuevo club en Rusia. Este jueves, se oficializó su incorporación al Rubin Kazán, dejando el Sochi, que fue su puerta de entrada al extranjero tras salir de Universidad Católica.

Medios que cubren el fútbol ruso habían adelantado la opción de esta operación. Hasta que se confirmó la cesión hasta el final de la actual temporada. A través de sus redes oficiales, el nuevo elenco le dio la bienvenida.

“El mediocampista de 27 años Ignacio Saavedra se unió a nuestro equipo. El futbolista se trasladó a Rubin en préstamo hasta el final de la temporada 2025/2026 y jugará con el número 7”, posteó el elenco de la ciudad de Kazán.

“Nacho” da un salto importante en el fútbol euroasiático, al cambiarse a un club de mayor peso y aspiraciones distintas respecto al Sochi, donde estaba hasta la fecha. Su ahora exclub está en la pelea por mantener la categoría. De hecho es el colista de la Premier League de Rusia, con solo nueve puntos en 18 partidos (dos triunfos, tres empates y 13 derrotas). Independiente al desempeño colectivo, desde lo individual Saavedra tenía una buena consideración, llegando a ser capitán.

En el actual campeonato ruso, el ex UC ha jugado en todos los partidos, siendo titular en 15 de los 18, con un total de 1.398 minutos. Tiene tres goles y una asistencia.

El Rubin Kazán es una institución de 67 años. Ha sido campeón de la Premier rusa en dos ocasiones: 2008 y 2009. Además, ganó en otras dos oportunidades el torneo de segunda división: 2002 y 2022-2023. También cuenta dentro de su palmarés un título de la Copa de Rusia, 2011-2012, y dos de la Supercopa local, en 2010 y 2012.

En el presente torneo, el “Ruby” marcha en el séptimo lugar con 23 puntos, muy lejos de los 40 que tiene el líder Krasnodar. Su entrenador es el español Franc Artiga, quien trabajara en La Masia, la reconocida academia formativa del Barcelona. A fin de mes se reanuda la liga rusa, tras el receso invernal, y el Rubin jugará el 28 de febrero ante Dinamo Makhachkala.