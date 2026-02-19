Felipe Mora explica su fallido traspaso a la U: “Se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo”

Felipe Mora confirmó que existieron negociaciones con Universidad de Chile para concretar su regreso de cara a la temporada actual. Sin embargo, la operación no se concretó debido a una decisión contractual del Portland Timbers.

El atacante explicó que el elenco estadounidense activó una cláusula de extensión de su contrato. “Estuvimos en conversaciones con la U, pero yo tenía una renovación acá en el club y ellos ejercieron la extensión por el 2026. No se pudo dar lo de la U”, señaló a TNT Sports.

Mora en su paso por Universidad de Chile.

Las gestiones por el retorno del delantero comenzaron tras la eliminación de Portland en los playoffs de la temporada 2025 de la MLS. Desde ese momento, la U consultó por las condiciones contractuales del jugador. Sin embargo, el gerente general de los Timbers, Ned Grabavoy, informó que el club había ejercido la opción de renovación del contrato del atacante, cerrando la posibilidad de su salida. “Ejercimos la renovación con Felipe Mora y creo que con esto cubrimos a la mayoría del grupo. El anuncio oficial de la plantilla se publicará en los próximos días”, aseguró el ejecutivo en es aocasión.

Ante la imposibilidad de concretar el fichaje, Azul Azul continuó en el mercado y sumó refuerzos para el ataque en el mismo periodo. Llegaron Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, quienes han tenido una producción baja en el inicio de la Liga de Primera. Solo Turboman ha convertido.

Mora, por su parte, dejó abierta la opción de un regreso en el futuro. “Siempre lo he dicho, que en algún momento me gustaría volver al club. Obviamente se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo, temas de contrato”, afirmó. “Lo más importante es que quieran contar contigo, estoy abierto a todas las posibilidades”, agregó.

El delantero tuvo un paso destacado por Universidad de Chile entre 2016 y 2017. En el Clausura 2017 fue el máximo goleador del torneo y formó parte del plantel que obtuvo el título nacional de esa temporada. El último que consiguió el elenco estudiantil laico. En total, anotó 20 goles en 30 partidos oficiales durante ese año calendario.

El formado en Audax Italiano mantiene contrato vigente con Portland Timbers hasta el término de la temporada 2026 de la MLS, que finaliza en noviembre. Si no se activa una nueva extensión, el jugador quedará en condición de libre en diciembre.