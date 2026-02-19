SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    Una serie de destacados futbolistas están a la espera de alguna oferta para continuar su carrera. El cierre del mercado es este jueves.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Corre el tiempo y el mercado de fichajes llega a su fin. Los clubes que pretendan inscribir algún futbolista tienen hasta este jueves, día en el que cierra el libro de pases del fútbol chileno. El cese lo marca el inicio de la cuarta jornada de la Liga de Primera.

    La amplia mayoría de los clubes ya tienen su plantel conformado. Sin embargo, existen algunos equipos que buscan inscribir alguna incorporación de última hora. En ese sentido, entre las disponibles se encuentran una serie de figuras que continúan libres.

    El futbolista de mayor renombre es Mauricio Isla. El lateral se quedó sin club tras finalizar su contrato y ser desvinculado de Colo Colo. Fernando Ortiz no quiso contar con él y salió de Macul.

    No obstante, sus pretensiones y alta exigencia salarial han sido clave a la hora de frenar cualquier llegada a algún otro club. Su panorama es adverso.

    De hecho, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el defensor está solicitando un sueldo cercano a los 15 millones de pesos mensuales para evaluar cualquier propuesta. Esa cifra contrasta con la realidad del mercado y con las ofertas concretas que han llegado a su entorno. En Colombia, por ejemplo, existió un sondeo formal que incluía un salario de alrededor de 5 mil dólares, propuesta que fue descartada por el jugador al considerarla muy por debajo de sus expectativas.

    Varios emblemáticos sin equipo

    Isla no es el único en esa complicada situación. Matías Moya tampoco ha encontrado club. El exatacante de Colo Colo, que durante 2025 apenas jugó y descendió con Deportes Iquique, no ha recibido ofertas para continuar su carrea. El extremo de 27 años retornó al Cacique y fue cortado por Ortiz, siendo desvinculado tras acordar su salida anticipada.

    Una situación similar vive Luis Casanova. El excapitán de Universidad de Chile también perdió la categoría con los Dragones Celestes y tras finalizar su vínculo, se quedó sin club.

    Otro que atraviesa una delicada situación es Joan Cruz. El zurdo fue descartado tras un irregular paso por Everton, en una situación insospechada hace algunas temporadas. El formado en Colo Colo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol chileno en sus primeros pasos en el Cacique. Sin embargo, fichó por el Real Oviedo, pero terminó retornando rápidamente al país tras jugar apenas cinco partidos en seis meses. Hoy, el volante de 22 años no tiene ofertas.

    Carlos Muñoz es uno de los futbolistas más emblemáticos que sigue sin club. El delantero formado en Santiago Wanderers concluyó su vínculo con Magallanes, donde cada vez fue perdiendo más terreno, y no ha recibido ofertas para seguir su carrera.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraPrimera BMauricio islaColo ColoLuis CasanovaJoan CruzCarlos MuñozMatías Moya

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Lo más leído

    1.
    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    2.
    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    3.
    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    4.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas
    Chile

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio
    El Deportivo

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

    “Edificio del Año 2026”: el prestigioso premio internacional que se lleva la UC por el Claro Arena

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente
    Mundo

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones