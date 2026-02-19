Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

Corre el tiempo y el mercado de fichajes llega a su fin. Los clubes que pretendan inscribir algún futbolista tienen hasta este jueves, día en el que cierra el libro de pases del fútbol chileno. El cese lo marca el inicio de la cuarta jornada de la Liga de Primera.

La amplia mayoría de los clubes ya tienen su plantel conformado. Sin embargo, existen algunos equipos que buscan inscribir alguna incorporación de última hora. En ese sentido, entre las disponibles se encuentran una serie de figuras que continúan libres.

El futbolista de mayor renombre es Mauricio Isla. El lateral se quedó sin club tras finalizar su contrato y ser desvinculado de Colo Colo. Fernando Ortiz no quiso contar con él y salió de Macul.

No obstante, sus pretensiones y alta exigencia salarial han sido clave a la hora de frenar cualquier llegada a algún otro club. Su panorama es adverso.

De hecho, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el defensor está solicitando un sueldo cercano a los 15 millones de pesos mensuales para evaluar cualquier propuesta. Esa cifra contrasta con la realidad del mercado y con las ofertas concretas que han llegado a su entorno. En Colombia, por ejemplo, existió un sondeo formal que incluía un salario de alrededor de 5 mil dólares, propuesta que fue descartada por el jugador al considerarla muy por debajo de sus expectativas.

Varios emblemáticos sin equipo

Isla no es el único en esa complicada situación. Matías Moya tampoco ha encontrado club. El exatacante de Colo Colo, que durante 2025 apenas jugó y descendió con Deportes Iquique, no ha recibido ofertas para continuar su carrea. El extremo de 27 años retornó al Cacique y fue cortado por Ortiz, siendo desvinculado tras acordar su salida anticipada.

Una situación similar vive Luis Casanova. El excapitán de Universidad de Chile también perdió la categoría con los Dragones Celestes y tras finalizar su vínculo, se quedó sin club.

Otro que atraviesa una delicada situación es Joan Cruz. El zurdo fue descartado tras un irregular paso por Everton, en una situación insospechada hace algunas temporadas. El formado en Colo Colo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol chileno en sus primeros pasos en el Cacique. Sin embargo, fichó por el Real Oviedo, pero terminó retornando rápidamente al país tras jugar apenas cinco partidos en seis meses. Hoy, el volante de 22 años no tiene ofertas.

Carlos Muñoz es uno de los futbolistas más emblemáticos que sigue sin club. El delantero formado en Santiago Wanderers concluyó su vínculo con Magallanes, donde cada vez fue perdiendo más terreno, y no ha recibido ofertas para seguir su carrera.