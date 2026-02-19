SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    El legendario deportista nacional llegaba como el más longevo de los 34 participantes inscritos en la prueba de suelo y obtuvo un meritorio resultado tras cinco años fuera del circuito.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Foto: @tomasgonzalez1

    Con 40 años y a casi cinco de su última aparición, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Tomás González regresó a las competencias en las clasificaciones de la Copa del Mundo de Gimnasia en Cottbus. En Alemania, el mejor exponente chileno de la historia se inscribió en las clasificaciones de la categoría suelo, donde obtuvo un meritorio resultado.

    “Como siempre he hecho gimnasia, para mí era como parte de mi día. No lo hacía para competir. Y en el verano del año pasado estaba entrenando y me sentí súper bien. Estaba haciendo buenas dificultades, sintiéndome súper bien. Ahí dije: ‘Quizás podría tener una última experiencia en un último período competitivo’, en un ambiente un poquito más normal, sin contexto de pandemia, para poder disfrutarlo un poquito más en un contexto de más normalidad”, comentó a El Deportivo hace unos días sobre su decisión de salir del retiro.

    De hecho, a nivel local tuvo buenos resultados que lo motivaron a pensar en algo más que solo un pasatiempo. Y así fue como decidió participar en la primera fecha de la temporada, en la prestigiosa Copa del Mundo de Cottbus, conocida como el “Torneo de Maestros” por el nivel de las figuras que compiten.

    Mantiene la ilusión

    El deportista nacional consiguió un meritorio 13.500 gracias a una excelente rutina, que le permitió alcanzar el noveno lugar de 34 participantes. Si bien no clasificó a la final del sábado, su ubicación le permitió quedar como reserva en caso de que algún gimnasta sufra un contratiempo.

    El mérito del chileno está en que, además de su prolongada ausencia en el alto nivel, es el más longevo de todos los competidores, superando por 12 años al segundo más veterano, el israelí Artem Dolgopyat.

    La leyenda de la gimnasia criolla ahora deberá esperar lo que suceda de aquí al sábado para ver si logra regresar a una final en el más alto nivel.

    Más sobre:GimnasiaTomás GonzálezCopa del Mundo de Cottbus

