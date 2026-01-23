SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    El chileno fue distinguido por sus pares tras una temporada en la que ganó cinco torneos. Jon Rahm fue reconocido como Jugador Clave y David Puig como Revelación del Año.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf. Foto: @livgolf_league

    Joaquín Niemann es el gran nombre del LIV Golf. Pese a que no ganó el título del año, el chileno fue elegido Mejor Jugador de la temporada en la gala oficial de la liga. La ceremonia repartió 22 premios.

    La distinción a Joaco fue definida por votación directa de los propios golfistas del circuito, en reconocimiento a una campaña marcada por la regularidad y los resultados. El jugador de Torque fue el que más torneos ganó en la temporada 2025, con triunfos en Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido.

    Junto al chileno, el español Jon Rahm fue elegido Jugador Clave del Año. El golfista de Legion XIII no ganó torneos durante la temporada, pero fue el campeón del año gracias a su consistencia a lo largo de los 13 eventos disputados. El ibérico acumuló un total de 226,16 puntos, cifra que le permitió imponerse en el ranking general.

    El tercer reconocimiento votado por los jugadores fue para el español David Puig, quien recibió el premio a Jugador Revelación del Año. El integrante de Fireballs logró dos cuartos lugares y cerró la temporada dentro del top 10 del ranking.

    Niemann sigue ganando en el LIV. Mateo Villalba/LIV Golf

    Además de los galardones definidos por los propios jugadores, la gala incluyó premios votados por los fanáticos, un comité de expertos y por la organización del LIV Golf.

    Entre los premios definidos por votación de los jugadores, Bubba Watson fue distinguido con el Regreso del Año, mientras que Adam Hayes, caddie de Jon Rahm, fue elegido Caddie del Año.

    El comité de expertos entregó reconocimientos técnicos. Phil Mickelson fue distinguido con el Golpe del Año, Bryson DeChambeau recibió el premio al Drive del Año por su ejecución en el torneo de Ciudad de México y también fue reconocido por la Victoria del Año, lograda en Corea del Sur. Marc Leishman obtuvo el premio al Putt del Año gracias a un golpe de 25,60 metros en Miami, mientras que Richard Bland fue premiado por el Approach del Año en Ciudad de México.

    Otros galardones incluyeron el Golpe desde el Búnker del Año para Graeme McDowell en Hong Kong, el Momento del Año para Patrick Reed en Adelaida, el reconocimiento Artista del Escape para Dustin Johnson en Singapur y el premio al Jugador de Gran Riesgo y Gran Recompensa para Cameron Smith en el torneo del Reino Unido.

    En el ámbito colectivo, el Torque fue elegido como el equipo con la Mejor Victoria del Año, tras firmar un acumulado de -64 en Indianápolis, mientras que Southern Guards fue distinguido con la Celebración del Año en Chicago.

    Lee también:

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIVJoaquín Niemann

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

    Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

    Tricel rechaza reclamo UDI y tras reconteo de votos confirma escaño para el PDG en la Cámara de Diputados

    Brigadistas uruguayos refuerzan el combate de los incendios forestales en el sur: se unen a los 145 mexicanos que llegaron ayer

    Lo más leído

    1.
    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    2.
    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    3.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    4.
    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    5.
    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC
    Chile

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

    Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf
    El Deportivo

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia
    Mundo

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’