Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

Joaquín Niemann es el gran nombre del LIV Golf. Pese a que no ganó el título del año, el chileno fue elegido Mejor Jugador de la temporada en la gala oficial de la liga. La ceremonia repartió 22 premios.

La distinción a Joaco fue definida por votación directa de los propios golfistas del circuito, en reconocimiento a una campaña marcada por la regularidad y los resultados. El jugador de Torque fue el que más torneos ganó en la temporada 2025, con triunfos en Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido.

Junto al chileno, el español Jon Rahm fue elegido Jugador Clave del Año. El golfista de Legion XIII no ganó torneos durante la temporada, pero fue el campeón del año gracias a su consistencia a lo largo de los 13 eventos disputados. El ibérico acumuló un total de 226,16 puntos, cifra que le permitió imponerse en el ranking general.

El tercer reconocimiento votado por los jugadores fue para el español David Puig, quien recibió el premio a Jugador Revelación del Año. El integrante de Fireballs logró dos cuartos lugares y cerró la temporada dentro del top 10 del ranking.

Niemann sigue ganando en el LIV. Mateo Villalba/LIV Golf

Además de los galardones definidos por los propios jugadores, la gala incluyó premios votados por los fanáticos, un comité de expertos y por la organización del LIV Golf.

Entre los premios definidos por votación de los jugadores, Bubba Watson fue distinguido con el Regreso del Año, mientras que Adam Hayes, caddie de Jon Rahm, fue elegido Caddie del Año.

El comité de expertos entregó reconocimientos técnicos. Phil Mickelson fue distinguido con el Golpe del Año, Bryson DeChambeau recibió el premio al Drive del Año por su ejecución en el torneo de Ciudad de México y también fue reconocido por la Victoria del Año, lograda en Corea del Sur. Marc Leishman obtuvo el premio al Putt del Año gracias a un golpe de 25,60 metros en Miami, mientras que Richard Bland fue premiado por el Approach del Año en Ciudad de México.

Otros galardones incluyeron el Golpe desde el Búnker del Año para Graeme McDowell en Hong Kong, el Momento del Año para Patrick Reed en Adelaida, el reconocimiento Artista del Escape para Dustin Johnson en Singapur y el premio al Jugador de Gran Riesgo y Gran Recompensa para Cameron Smith en el torneo del Reino Unido.

En el ámbito colectivo, el Torque fue elegido como el equipo con la Mejor Victoria del Año, tras firmar un acumulado de -64 en Indianápolis, mientras que Southern Guards fue distinguido con la Celebración del Año en Chicago.