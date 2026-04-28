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    Poduje pone paños fríos a polémica con De Urresti: “Espero hablar con el senador para pedirle las excusas del caso”

    El ministro de Vivienda aseguró que sus palabras estaban dirigidas a la iniciativa legislativa, mas no al senador socialista. "No tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador De Urresti si se sintió ofendido con mis dichos”, indicó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, puso paños fríos a la polémica que protagonizó con el senador socialista Alfonso de Urresti, en torno a la Ley de Humedales Urbanos.

    En el marco de una reunión sostenida el lunes en dependencias del Servicio de Viviendas y Urbanización (Serviu) de Valdivia, el ministro criticó el rol del parlamentario en la elaboración de la iniciativa legislativa, incluso tildó de “locura” la normativa impulsada por De Urresti.

    “Esa ley quedó mal hecha, es por eso que las vecinas tuvieron que esperar ocho años”, señaló Poduje. Sus dichos causaron molestia en el senador, quien no solo calificó las palabras como “lamentables”, sino que, además, agregó: “Me parece una ignorancia brutal”.

    Este martes, tras participar de una actividad con el Presidente José Antonio Kast en la ciudad de Rancagua, el secretario de Estado abordó el tema. “No solo en Valdivia, no solo en Puerto Montt tenemos terrenos fiscales que no podemos usar porque la ley tiene aspectos que hay que mejorar (…) yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma", sostuvo.

    El ministro aseguró que sus críticas no estaban dirigidas al senador, sino que a “la Ley de Humedales. La Ley de Humedales está bien inspirada, pero tenemos que mejorarla”, indicó.

    Con ello, afirmó no tener “ningún problema de pedirle disculpas al senador De Urresti, si se sintió ofendido con mis dichos”.

    “Lo que nosotros dijimos acá es que tenemos familias que están esperando hace ocho años porque la ley tiene problemas y mi función como ministro de Vivienda es resolver esos problemas para entregar casas y si el senador se sintió ofendido por la forma en que lo dije le pido la excusas (…) espero hablar con el senador De Urresti para pedirle las excusas del caso“, sostuvo.

    Los dichos de Poduje fueron criticados también por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien defendió el proceso legislativo de la norma y llamó a “respetar el rol de los poderes del Estado”.

    Al respecto, Poduje expresó: “Yo le diría a la senadora que nosotros nos estamos esforzando por entregar viviendas y me extraña que ella está más molesta que el senador De Urresti, pero bueno, así está la política hoy día“.

    Más sobre:Alfonso de UrrestiIván PodujeMinvuViviendaHumedalesValdivia

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