La U gana con polémica ante Palestino y recupera el segundo lugar de la Liga de Primera

En medio de un ambiente enrarecido por la continuidad de Gustavo Álvarez justo en un momento clave del año, Universidad de Chile salió a enfrentar a Palestino mostrando sus dos caras, como ha sido la tónica de esta temporada. Por un lado, la de un equipo contundente cuando tiene espacios y, por el otro, la de la ingenuidad, que se acentúa por errores groseros.

Conscientes de que perder ante los árabes significaba quedar fuera de los puestos de Copa Libertadores, los estudiantiles —que lucieron un brazalete en homenaje al fallecido Miguel Ángel Russo— mostraron lo mejor de su repertorio, con unos primeros 20 minutos demoledores.

A los 4′, un notable giro sin balón de Nicolás Guerra le permitió dejar fuera de carrera a Antonio Ceza para desbordar por la derecha y sacar un preciso centro para que Lucas Di Yorio solo la empujara para abrir la cuenta y desatar el delirio de los más de 11 mil espectadores que llegaron a Santa Laura, a pesar de lo incómodo del día y la hora.

La fórmula se repitió a los 18′. Otra vez Nico picó por la banda diestra, tras una gran jugada de Maximiliano Guerrero, y centró para Di Yorio, quien se adelantó por el medio a Ceza y nuevamente solo necesitó tocarla para aumentar las cifras.

A esas alturas, todo parecía sentenciado. Más aún, cuando Sebastián Pérez derribó en el área a Nicolás Fernández y el juez Miguel Araos cobró penal. Si bien el designado era Charles Aránguiz, este le cedió la opción a Guerra, quien quería su gol a toda costa. La concesión costaría caro, pues el atacante pateó suave a la derecha del meta tricolor, pero este le adivinó la intención y contuvo el lanzamiento. A partir de ese momento, lo que parecía una goleada segura derivó en un duelo de resultado incierto.

Con ese golpe anímico, Palestino se fue en busca del descuento y lo consiguió a los 32′, luego de que Nicolás Ramírez —que sigue lejos de su mejor versión— fuera anticipado por Junior Marabel y el balón le quedara a Fernando Meza, quien definió con categoría a un ángulo imposible para Gabriel Castellón.

Como si fuera poco, dos minutos más tarde, una torpeza de Aránguiz le significó su segunda amarilla —la primera había sido por cortar un contraataque con una falta—. El Príncipe resbaló y desde el suelo tocó la pelota con la mano: roja y se pierde el clásico de la próxima semana ante la UC.

Aguantando el resultado

El nuevo escenario obligó a Álvarez a modificar el sistema, sacando al defensa Ignacio Tapia y mandando a la cancha a Javier Altamirano para reforzar el mediocampo. Al filo del descanso Pérez estuvo notable para sacar una pelota de gol de Maximiliano Guerrero.

En la segunda parte, los pupilos de Lucas Bovaglio adelantaron sus líneas para conseguir el empate y aprovechar la superioridad numérica. Estuvieron cerca con un cabezazo de Marabel, que se fue junto al palo de Castellón (51′).

Por largos pasajes, la U estuvo lejos de generar peligro. El ingreso de Israel Poblete fue una señal para intentar contener el buen pie de Palestino en la mitad, a través de Joe Abrigo. Mientras que desde el medio hacia adelante, la presencia de Leandro Fernández intentaba desequilibrar. La más clara del transandino se produjo a los 88′, con un zurdazo que obligó al lucimiento de Pérez.

Los árabes estuvieron a punto de empatar con un remate que se le complicó a Castellón. Acto seguido, una mano de Fernández en el área, que desestimó el árbitro Araos ni tampoco fue alertada por los jueces del VAR, derivó en la expulsión de Meza por reclamos. añadiéndole una cuota más de polémica al encuentro.