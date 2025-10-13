SUSCRÍBETE
El Deportivo

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

El entrenador aseguró que su mente está puesta en pelear el título con la U y valoró lo exhibido en Santa Laura.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

En medio de versiones que lo vinculan con la selección de Perú, Gustavo Álvarez fue categórico: su foco sigue estando en Universidad de Chile. El técnico azul habló tras el triunfo 2-1 sobre Palestino, un partido cargado de polémica y en el que la U mostró, otra vez, las dos caras que han marcado su temporada. “Esto es fútbol, es imprevisto”, comenzó diciendo el entrenador a TNT Sports.

“El equipo arranca muy bien, siendo superior al rival, contundente, intenso y preciso. Tuvimos la oportunidad de estar 3-0, pero le toca errar a Nico Guerra, que tuvo un partido excelente. Ellos descuentan y las expulsiones marcan partidos. Pero los objetivos son más importantes que las piedras que coloca el camino”, comentó sobre el partido.

El técnico también descartó su salida a la escuadra Bicolor. “Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se la ven todos. No podemos poner a la misma altura los dichos de uno y del otro. Seamos serios”, dijo, visiblemente molesto.

La U venció a Palestino en Santa Laura. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Por otro lado, el entrenador remarcó que la U mantiene viva la ilusión de pelear el campeonato y meterse en la final de la Copa Sudamericana. “Hasta que tengamos posibilidades, vamos a pelear. Estamos segundos y vamos a luchar hasta el final. Tenemos diez días para preparar seis partidos y necesito de los 28 jugadores. Esto lo vamos a sacar entre todos”, aseguró el transandino.

La escuadra laica enfrenta a Lanús el 23 de octubre, a la UC el 26 y la revancha ante los argentinos el jueves 30. Luego, el 2 de noviembre, visitan a Huachipato.

La victoria ante Palestino volvió a dejar a los azules en zona de clasificación a la Copa Libertadores, pese a la expulsión de Charles Aránguiz y a un segundo tiempo en que debieron resistir con uno menos. “La última vez que vinimos a esta cancha también ganamos con uno menos”, recordó el DT, subrayando el esfuerzo colectivo de su equipo.

Esa misma idea fue compartida por Matías Zaldivia, quien valoró la entrega del plantel. “Empezamos muy bien. Hasta el penal jugamos un partido perfecto. Después se hizo muy trabado, pero el equipo dejó todo. Hasta que nos dé, no vamos a tirar la toalla”, dijo el defensor, en referencia a que mantienen chances matemáticas de luchar por el título.

“Son partidos y hay que adaptarse. 11 contra 11 fuimos muy superiores. Hicimos un esfuerzo enorme”, añadió el zaguero. También se refirió al desafío más cercano que tiene la institución estudiantil: “Nos sirve para pensar en el partido de la Sudamericana”.

La versión en Perú

Las palabras de Álvarez llegan justo después de que Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, negara cualquier tipo de acuerdo con el argentino. “Me gusta Fabián Bustos, me gusta (Jorge) Fossati, me gusta (Néstor) Gorosito… pero no hay nada cerrado con nadie”, explicó el dirigente.

“Yo no puedo entrar en decir ‘tal sí me gusta, tal no me gusta’, porque esto se convierte en una novela, porque después de esto seguro van a comenzar a especular y lo que menos quiero es que se hable de tal o cual entrenador, porque además tienen familias y para Perú tampoco le hace bien”, añadía el directivo.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChilePalestinoGustavo Álvarez

