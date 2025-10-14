SUSCRÍBETE
El Deportivo

Presidente de la U culpa a periodistas colocolinos por rumor sobre potencial salida de Gustavo Álvarez

El mandamás de Azul Azul, Michael Clark, se refirió en duros términos a las especulaciones. “Me llama la atención que esto siempre empieza cuando a la U le va bien, que empieza a pelear cosas”, explicó.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Presidente de la U culpa a periodistas colocolinos por rumor sobre potencial salida de Gustavo Álvarez. . Por @udechile Nicolas Maldonado

Universidad de Chile venció de manera contundente a Palestino para alcanzar el segundo puesto en la Liga de Primera. Sin embargo, la alegría de los universitarios no pudo ser completa.

El equipo pasa por un envidiable momento futbolístico. Está con vida tanto en el campeonato nacional, así como en la Copa Sudamericana, torneo en el que se medirá a Lanús de Argentina para definir el paso a la final de la competencia internacional.

En medio de ese éxito, vuelven a aparecer las diferencias entre la directiva y el cuerpo técnico que conduce el argentino Gustavo Álvarez, situación que fue respondida con vehemencia por el presidente de Azu Azul, Michael Clark.

“Respecto a las versiones, me llama mucho la atención que siempre que a la U le va bien, que empieza a pelear cosas, aparecen estos rumores de gente que no da la cara. Muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, para qué decirlo, es colocolina, muchos periodistas incluso se prestan para esto. Periodistas que dicen ser de otros clubes como Magallanes, Rangers, Antofagasta; todo el mundo sabe que son del Colo”, explicó el mandamás tras la victoria de 2-1 en Santa Laura.

Asimismo, la máxima autoridad de la escuadra estudiantil agregó que “yo no le daría mucha importancia a esto. Obviamente que en este club estás en evaluación siempre. Estamos muy contentos con todo el trabajo, lo he dicho antes, tenemos el mejor plantel y cuerpo técnico del fútbol chileno, tanto profesionales como personas”.

Firme con el DT

Álvarez tiene contrato vigente con Universidad de Chile. Vínculo que se acaba recién en diciembre del próximo año. Sin embargo, el nombre del transandino ha sonado en las selecciones de Chile y de Perú. Un escenario en el que la U no está dispuestos a colocarse.

“Nosotros tenemos a un entrenador con contrato vigente, pero obviamente a fin de año tenemos que hacer las evaluaciones, como siempre las hacemos, tanto con los jugadores y los técnicos, nos sentaremos a planificar el año 2026. Falta mucho, nos estamos jugando cosas importantes, tenemos que seguir jugando el torneo y disputar una llave importante contra Lanús”, advirtió Clark.

Otro de los puntos que abordó fue la realización del partido contra la UC, Clásico Universitario que fue fijado para el 26 de octubre, justo entre los duelos de ida y vuelta contra el Granate, por la Sudamericana. En ese sentido, el timonel aseguró que hay “poca disposición” de parte de las autoridades del fútbol chileno.

“Me sorprende que haya tan poca disposición para ayudar a un equipo chileno. Este año se han suspendido partidos por amistosos, por no tener estadio, por razones realmente increíbles. Me cuesta mucho entender que no se pueda suspender un partido para ayudar a un equipo que puede pasar a una final, algo que le hará muy bien al fútbol chileno. Es llamativo, quizás por eso está como está el fútbol chileno”, aseguró el presidente de los azules.

FútbolUniversidad de ChileMichael ClarkGustavo ÁlvarezColo ColoFútbol ChilenoFútbol NacionalAzul Azul

