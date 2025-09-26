Michael Clark confirma la compra de Javier Altamirano en la U

Universidad de Chile atraviesa uno de sus momentos más dulces en los últimos años. La clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras dejar en el camino a Alianza Lima, no solo devolvió la ilusión internacional al elenco azul, sino que sirvió también como marco ideal para otra noticia que entusiasma a sus fanáticos: Javier Altamirano seguirá vistiendo la camiseta laica.

El anuncio lo realizó el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, apenas finalizado el encuentro en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “Durante la semana firmamos a Javi, ya es jugador de la U para el semestre que viene. Estamos muy contentos con él, hoy jugó un partidazo”, expresó el dirigente.

La operación implica la adquisición del 50% del pase del volante. Aunque Clark no detalló la extensión del nuevo vínculo, aseguró que el acuerdo es “por mucho tiempo”.

Altamirano anotó el segundo gol de la U ante Alianza Lima. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Desde su llegada al CDA, el futbolista de 26 años ha sido una pieza clave en la estructura del equipo. Ha disputado 34 partidos oficiales con la camiseta azul, en los que ha convertido siete goles y entregado tres asistencias, cifras que reflejan su influencia en el circuito ofensivo. La oficialización de su compra llega en el mejor momento posible: con la U instalada entre los cuatro mejores del continente y soñando con una final internacional después de más de una década.

Tras el duelo en Coquimbo, Gustavo Álvarez también expresó su parecer del encuentro. “Es difícil calificar el trabajo de estos dos años pues es muy subjetivo y va de la mano de la expectativa que se tenía de nosotros. Pero mi propuesta siempre va a ser crecer, superarnos e ir por más y cuando termine el año cada quien evaluará el proceso de Gustavo Álvarez en la U”, dijo.

Por último, el estratega agradeció el temple de sus dirigidos. “Me deja conforme el carácter, pues a partir de ahí se puede construir un equipo... El jugador comienza a creer con los resultados y luego independiente de estos, el equipo muestra interés y un planteamiento serio”, concluyó.