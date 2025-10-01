SUSCRÍBETE
El Deportivo

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”

El dirigente oficialista, Aldo Marín, criticó duramente al ente rector y aseguró que "después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien".

Por 
Jorge Sánchez Leiva
El Clásico Universitario está programado para el 26 de octubre. Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Molestia causó en Universidad de Chile la programación de las próximas dos fechas de la Liga de Primera. Ante Palestino será en horario laboral y con Universidad Católica fue agendado en medio de los dos duelos que sostendrán con Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Y el enfado lo hizo público, el director de Azul Azul -Aldo Marín- en sus redes sociales, donde disparó contra el ente rector y acusó a sus dirigentes de querer figurar cuando se lograban éxitos deportivos. “Partido con Palestino un lunes a las 16:00 horas, no quieren que juguemos en el Nacional para la semifinal ida y nos convocan jugadores para partido corneta (amistoso de la Roja con Perú)”, posteó el integrante de la concesionaria laica.

Marín, que llegó a la máxima instancia de la concesionaria de la mano de Michael Clark, agregó que “quieren que juguemos el clásico con menos de 72 horas con el partido de ida con Lanús, curiosamente solo se considera este plazo para el partido siguiente, y después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien”.

Además, adelantó que “nosotros estamos agotando todas las instancias para cambiar esto, pero me molesta mucho la falta de criterio”. Con ello, se adelantó a la carta oficial que los estudiantiles mandarán a Quilín para expresar su molestia e intentar suspender el cotejo con la UC.

El presidente de la U, Michael Clark, y el timonel de la ANFP, Pablo Milad, en el Estadio Nacional.

Negociaciones frustradas y la respuesta de la ANFP

La idea de la U era quedar libre en el fin de semana que se cruzaba con los compromisos de la Copa Sudamericana, para igualar las condiciones que tendrá Lanús, quienes no jugarán en esas fechas por las elecciones legislativas que se desarrollarán al otro lado de la cordillera.

Para ello, Clark se había comunicado en la semana con Milad e intentó convencerlo de suspender la cita con Católica. Incluso, el ingeniero comercial le ofreció al presidente de la ANFP intercambiar lugares con Ñublense el próximo 9 de octubre, cuando cruzados y chillanejos se pongan al día en el torneo, y dejar para más adelante ese compromiso.

La respuesta fue categórica: no habrá cambios en la agenda. "Se cumple con holgura las 72 horas que hay en el reglamento para este tipo de casos. Más que acercamiento o solicitudes, mientras respetemos el reglamento, podemos programar y esta no fue la excepción. No hay nada irregular en esta programación", aseguró el gerente de ligas, Yamal Rajab.

Acto seguido, porque se puso el partido entre universitarios y tricolores un día lunes, a las cuatro de la tarde. “Es por la disponibilidad de recinto, el único que tenían era Santa Laura y sabemos que todavía no tiene la iluminación artificial lista... Además, en el recinto después hay un concierto y estará bloqueado desde el martes", concluyó.

