¿Cuándo juega la U las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús?

La U se medirá contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile celebró en Coquimbo. El elenco azul consiguió inscribirse en las semifinales de la Copa Sudamericana después de imponerse por 2-1 a Alianza Lima por los cuartos de final de la competencia.

Lucas Assadi y Javier Altamirano se transformaron en los goleadores del equipo que vuelve a ilusionarse con un nuevo trofeo internacional.

Del otro lado aparece Lanús, cuadro argentino que se encargó de eliminar a Fluminense con un marcador global de 2-1.

Así, ambos equipos deberán esperar algunas semanas para enfrentarse en el duelo copero. Para la ida, el conjunto laico espera ser anfitrión en el Estadio Nacional a partir de las 20.30 horas, claro que el recinto y horario aún debe ser ratificado por la Conmebol.

La revancha, en tanto, se realizará una semana después en el estadio Ciudad de Lanús ubicado en la provincia de Buenos Aires.

El ganador de este cruce se medirá contra el triunfador del choque entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro en la final programada para el 22 de noviembre en Paraguay.

🇨🇱🏆🇦🇷 ¡El último cruce de semifinales definido! @udechile y @clublanus jugarán por un lugar en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/2agHocXEko — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 26, 2025

Un duelo encendido

El triunfo de los azules fue seguido de cerca por la prensa argentina. Olé fue bastante explícito al señalar en su portada: “Ojo al Grana. Jugará semi vs. U. de Chile, el equipo que debería haber sido expulsado del torneo”, aludiendo a la intención de Independiente de continuar en carrera a pesar de los incidentes que se produjeron en los octavos de final en el estadio Libertadores de América.

“Tras vencer a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile regresará a la Argentina para enfrentar a Lanús a dos meses de la barbarie que protagonizó en la cancha de Independiente”, detallaron.

“Aunque la definición de la serie no contará con la presencia del público visitante (que fue el que inició los incidentes) el duelo tendrá lugar a tan solo siete kilómetros de Avellaneda, municipio que fue testigo del horror aquella noche. Por lo tanto, todo indica que los operativos de seguridad se reforzarán en la zona para evitar nuevos conflictos”, complementaron.

La autocrítica de Assadi

Una vez concretado el triunfo, Lucas Assadi, autor de uno de los goles, indicó que no acabó contento del todo por su actuación. “No me sentí bien hoy, pero estoy muy contento por haber anotado un gol y para mí es muy importante ayudar al equipo”, señaló en la transmisión oficial.

“El partido fue demasiado difícil. El segundo tiempo fue todo de ellos, pero resistimos bien y pudimos clasificar... Ahora debemos estar preocupados del siguiente partido y después veremos a Lanús”, complementó.

Por su parte, Javier Altamirano indicó sentirse “muy feliz por este resultado y la clasificación pues sabemos que todos los partidos en este nivel son complicados. ¿Lanús? Un rival difícil, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentarlos”.

El técnico Gustavo Álvarez, en tanto, afirmó que “inicialmente encontramos los espacios previstos y en la primera jugada llegó el gol de Lucas (Assadi) y después fuimos sólidos, tácticamente estuvimos bien, tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como Alianza hoy”.

Álvarez detalló que “me parece que la diferencia entre los dos partidos es que en Lima teníamos poco espacio en el último tramo de la cancha y aquí fue en el medio porque hicimos el gol rápido y se transformó el partido en un mano a mano... En la final con Colo Colo fuimos contundentes y hoy si no le tapan la ocasión a Di Yorio, hacíamos tres de nuevo y si bien se necesita jerarquía, también es necesario el trabajo”.