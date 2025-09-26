SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Cuándo juega la U las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús?

El elenco universitario enfrentará en octubre al conjunto argentino en la búsqueda de la gran final de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La U se medirá contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile celebró en Coquimbo. El elenco azul consiguió inscribirse en las semifinales de la Copa Sudamericana después de imponerse por 2-1 a Alianza Lima por los cuartos de final de la competencia.

Lucas Assadi y Javier Altamirano se transformaron en los goleadores del equipo que vuelve a ilusionarse con un nuevo trofeo internacional.

Del otro lado aparece Lanús, cuadro argentino que se encargó de eliminar a Fluminense con un marcador global de 2-1.

Así, ambos equipos deberán esperar algunas semanas para enfrentarse en el duelo copero. Para la ida, el conjunto laico espera ser anfitrión en el Estadio Nacional a partir de las 20.30 horas, claro que el recinto y horario aún debe ser ratificado por la Conmebol.

La revancha, en tanto, se realizará una semana después en el estadio Ciudad de Lanús ubicado en la provincia de Buenos Aires.

El ganador de este cruce se medirá contra el triunfador del choque entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro en la final programada para el 22 de noviembre en Paraguay.

Un duelo encendido

El triunfo de los azules fue seguido de cerca por la prensa argentina. Olé fue bastante explícito al señalar en su portada: “Ojo al Grana. Jugará semi vs. U. de Chile, el equipo que debería haber sido expulsado del torneo”, aludiendo a la intención de Independiente de continuar en carrera a pesar de los incidentes que se produjeron en los octavos de final en el estadio Libertadores de América.

“Tras vencer a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile regresará a la Argentina para enfrentar a Lanús a dos meses de la barbarie que protagonizó en la cancha de Independiente”, detallaron.

“Aunque la definición de la serie no contará con la presencia del público visitante (que fue el que inició los incidentes) el duelo tendrá lugar a tan solo siete kilómetros de Avellaneda, municipio que fue testigo del horror aquella noche. Por lo tanto, todo indica que los operativos de seguridad se reforzarán en la zona para evitar nuevos conflictos”, complementaron.

La autocrítica de Assadi

Una vez concretado el triunfo, Lucas Assadi, autor de uno de los goles, indicó que no acabó contento del todo por su actuación. “No me sentí bien hoy, pero estoy muy contento por haber anotado un gol y para mí es muy importante ayudar al equipo”, señaló en la transmisión oficial.

“El partido fue demasiado difícil. El segundo tiempo fue todo de ellos, pero resistimos bien y pudimos clasificar... Ahora debemos estar preocupados del siguiente partido y después veremos a Lanús”, complementó.

Por su parte, Javier Altamirano indicó sentirse “muy feliz por este resultado y la clasificación pues sabemos que todos los partidos en este nivel son complicados. ¿Lanús? Un rival difícil, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentarlos”.

El técnico Gustavo Álvarez, en tanto, afirmó que “inicialmente encontramos los espacios previstos y en la primera jugada llegó el gol de Lucas (Assadi) y después fuimos sólidos, tácticamente estuvimos bien, tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como Alianza hoy”.

Álvarez detalló que “me parece que la diferencia entre los dos partidos es que en Lima teníamos poco espacio en el último tramo de la cancha y aquí fue en el medio porque hicimos el gol rápido y se transformó el partido en un mano a mano... En la final con Colo Colo fuimos contundentes y hoy si no le tapan la ocasión a Di Yorio, hacíamos tres de nuevo y si bien se necesita jerarquía, también es necesario el trabajo”.

Lee también:

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaUniversidad de ChileLa ULanús

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría a estados financieros de Factotal

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

Lo más leído

1.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

2.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

5.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial
Chile

Minsal da cierre a Campaña de Invierno y destaca que por segundo año no se registraron muertes de lactantes por Sincicial

“Un hecho inusual”: detienen a sujeto por robar el bolso de su abogado durante una audiencia en tribunal de Temuco

Caídas de árboles y cortes de energía: los primeros y graves efectos del sistema frontal en el país

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado
Negocios

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

CMF multa a EY y exsocio por deficiencias en auditoría a estados financieros de Factotal

Fitch ratifica calificación de Chile, eleva cálculo del PIB y destaca su “sólida gobernanza”

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”
El Deportivo

Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”

¿Cuándo juega la U las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús?

El nuevo entrenador de La Serena palpita su estreno ante la U de su “viejo amigo” Gustavo Álvarez

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales
Cultura y entretención

Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

Mauricio Redolés: “Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!”

“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”
Mundo

Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por “falsas declaraciones”

Netanyahu reitera frente a la Asamblea de la ONU que no habrá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”

Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo