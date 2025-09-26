SUSCRÍBETE
La polémica reacción de Toni Kroos luego de que Arturo Vidal asegurara que le enseñó a jugar

El volante alemán comentó una publicación que recordaba antiguos dichos del King.

Arturo Vidal vuelve a estar en el centro de la conversación internacional tras un comentario suyo sobre Toni Kroos que generó la reacción del alemán en redes sociales.

Todo comenzó cuando el sitio Skiller recordó en su cuenta de Instagram una frase que el chileno había pronunciado hace algún tiempo. El King aseguraba que el exvolante del Real Madrid había aprendido de él durante su paso por el Bayer Leverkusen. “Técnicamente siempre fue muy bueno, pero le faltaba la otra cosa, de meter, de correr”, dijo entonces el formado en Colo Colo.

Esa simplificación no pareció agradarle al campeón del mundo en 2014, quien respondió a la publicación con apenas tres emojis de risa, dejando entrever su desacuerdo con la afirmación del chileno. La escueta pero elocuente reacción del mediocampista germano no pasó desapercibida. Su comentario superó los 20 mil “me gusta” y acumuló más de 500 respuestas, muchas de ellas ironizando con las declaraciones de Vidal.

El comentario de Kroos.

Compañeros en los inicios

Vidal y Kroos compartieron vestuario en el Bayer Leverkusen, cuando el alemán apenas comenzaba su carrera profesional. Tres años menor que el Rey, Kroos llegó al club cedido por el Bayern Múnich en busca de minutos y rodaje competitivo.

“Todavía sigue teniendo la misma técnica, la calidad. Jugamos juntos en el Leverkusen, conmigo aprendió mucho, lo agarré a patadas varias veces”, recordó Vidal sobre aquellos años.

El volante nacional también detalló que el alemán “en el primer año jugó súper poco, pero maduró mucho. Venía en préstamo desde el Bayern y lo pescamos a patadas, le explicamos cómo era un poco el fútbol”.

“Siempre fue muy bueno técnicamente, con los dos pies. Sin embargo, le faltaba lo otro: el meter, el roce. En Alemania no se pegan mucho, y justo se topó conmigo y con Renato Augusto. Le enseñamos mucho. El mediocampo éramos los tres y casi salimos campeones de la Bundesliga. Después Kroos se va al Bayern y yo a la Juventus”, agregó el bicampeón de América.

Kroos, considerado uno de los mediocampistas más destacados de su generación, anunció su retiro del fútbol profesional hace un año. Cerró su etapa en el Real Madrid tras diez temporadas.

