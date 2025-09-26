Dónde y a qué hora ver a la inauguración del Mundial Sub 20 por TV abierta y streaming.

Llega el momento de la verdad para la Selección Sub 20 a cargo de Nicolás Córdova. Luego del partido entre Japón y Egipto, justo antes de que la Roja se mida ante Nueva Zelanda, se realizará la ceremonia en el Estadio Nacional que tendrá una duración de ocho minutos.

Uno de los momentos más esperados será el regreso al escenario de Los Ramblers, que interpretarán la canción oficial del Mundial de 1962. También se presentarán Los Miserables, con su emblemática canción El Crack.

A qué hora es la inauguración del Mundial Sub 20

La inauguración del Mundial Sub 20 es este sábado 27 de septiembre, a las 19.00 horas.

Dónde ver a la inauguración del Mundial Sub 20

La inauguración del Mundial Sub 20 se transmite por Chilevisión y DSports

El evento también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGo.