Exdelantero del Arsenal muere tras sufrir una lesión cerebral durante un partido

El ex futbolista del conjunto juvenil de Arsenal, Billy Vigar, falleció a los 21 años después de sufrir una grave lesión cerebral mientras defendía la camiseta del Chichester City en el duelo contra Wingate & Finchley FC por la séptima división de Inglaterra.

Según los reportes desde Inglaterra, el daño se produjo después de que el delantero se estrellara contra una pared al intentar evitar que la pelota dejara el terreno de juego.

“Tras sufrir una lesión cerebral significativa el sábado pasado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó de una operación para intentar alguna posibilidad de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves por la mañana”, señaló la familia del jugador a través de un comunicado que fue compartido por el club en sus redes sociales.

“Las respuestas a la noticia del accidente muestran cuán querido y apreciado era Billy en el deporte. Su familia está devastada por lo sucedido mientras jugaba el deporte que amaba”, añadieron.

Una noticia devastadora

Una vez conocido este hecho, el Arsenal, club en el que se formó desde los 14 años, manifestó estar “devastado por la impactante noticia”.

“Billy se unió a nuestra academia a los 14 años, tras ser descubierto en el club de su ciudad natal, el Hove Rivervale FC, y brilló como delantero en el Hale End, anotando 17 goles en su temporada de debut”, recordaron.

“Rápido, potente y ferozmente decidido, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva, pero lo compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 apariciones sub-18 y firmó términos profesionales para el club al final de esa temporada 2021/22”, continuaron.

“Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor al juego, orgullo al representar a nuestro club de fútbol —una vez dijo que el día en que fue descubierto por nuestros agentes había sido ‘el más importante de su vida’— y un carácter querido tanto por sus compañeros de equipo como por los entrenadores. Nuestras más profundas condolencias para la familia Vigar y sus muchos amigos en este momento tan difícil”, apuntaron.

Por su parte, la FA expuso que “estamos devastados al saber que Billy Vigar ha fallecido. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a todo el Chichester City FC en este momento increíblemente difícil”.