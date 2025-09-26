SUSCRÍBETE
El Deportivo

Arne Slot confirma que el Liverpool pagó el contrato íntegro de Diogo Jota a su familia

El fallecido delantero extendía su vínculo con el club británico hasta 2027.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Arne Slot confirma que el Liverpool pagó el contrato íntegro de Diogo Jota a su familia.

La conmoción por la muerte de Diogo Jota todavía atraviesa al Liverpool. El delantero portugués, que falleció a los 28 años, era una pieza clave en equipos, una figura muy querida por sus compañeros y por la afición. Por eso, la institución ha decidido acompañar a su familia más allá de los homenajes. El club inglés confirmó que honrará en su totalidad el contrato que unía al atacante con los Reds hasta 2027, una decisión que busca asegurar el futuro de su esposa, Rute Cardoso, y de sus tres hijos.

El gesto, impulsado por Fenway Sports Group, el grupo propietario del club, fue revelado en medio de una ciudad aún marcada por la pérdida. “La forma en que nuestros dueños manejaron la situación es encomiable. Han decidido pagar a su esposa e hijos todo el dinero del contrato. Puede que algunos piensen que es lo normal, pero no lo es en el fútbol”, destacó Arne Slot, el entrenador del equipo.

Diogo Jota, con la camiseta del Liverpool.

El técnico neerlandés no escondió la dificultad de estos meses en Anfield. “El dolor de la ciudad es inmenso. Lo que hace especial trabajar en este club es ver cómo la gente se une en momentos así. La cantidad de flores, los memoriales, la actitud de los hinchas y de los jugadores durante el funeral… todo ha sido profundamente conmovedor”, expresó. “A veces pienso en lo que debe estar sintiendo su esposa, sus hijos, sus padres. Nuestra vida sigue, debemos volver a entrenar, pero ellos enfrentarán este dolor el resto de sus vidas”, añadió.

El delantero tenía aún dos años de contrato y era una pieza importante tanto en la era de Jürgen Klopp como en el proyecto actual liderado por Slot. Su ausencia obligó al club a reconfigurar su plantel sobre la marcha. “Desafortunadamente, tuvimos que fichar a un jugador más de lo que planeábamos. Por eso el gasto fue mayor de lo previsto”, reconoció el entrenador.

Desde la dirigencia, también hubo palabras que reflejan el aprecio que Liverpool tenía por el futbolista. Tom Werner, presidente del club, recordó a Jota como “una persona extraordinaria” cuya influencia iba mucho más allá de sus goles. “No era querido solo por su rendimiento. Era genuinamente amable, tenía una curiosidad enorme y un carisma que atraía a la gente. Era extremadamente popular entre sus compañeros”, dijo.

Werner evocó, además, el carácter resiliente del portugués: “Tuvo un par de lesiones difíciles el año pasado, pero nunca se desanimó. Aceptó su rol con elegancia y supo impactar incluso entrando desde el banco, con goles decisivos”.

